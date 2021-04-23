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Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Ситуация по коронавирусу в регионах РФ различается, в стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов, в стадии стабилизации - 62, сообщила вице-премьер РФ РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:04
2021-04-23T13:04
2021-04-23T13:13
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу в регионах РФ различается, в стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов, в стадии стабилизации - 62, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом."В регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находятся 16 регионов, в стадии стабилизации 62 и в стадии продолжающегося роста находится семь регионов страны ",- сказала Голикова.
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