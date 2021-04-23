https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729614865.html

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

Ситуация по коронавирусу в регионах РФ различается, в стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов, в стадии стабилизации - 62, сообщила вице-премьер РФ РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:04

2021-04-23T13:04

2021-04-23T13:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу в регионах РФ различается, в стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов, в стадии стабилизации - 62, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом."В регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находятся 16 регионов, в стадии стабилизации 62 и в стадии продолжающегося роста находится семь регионов страны ",- сказала Голикова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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