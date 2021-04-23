Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729589125.html
В Москве выявили 2502 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2502 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2502, Санкт-Петербурге - 694, Подмосковье - 609, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:04
2021-04-23T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585854844_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_a7ea65fd089bf237922f246757d1bd8c.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2502, Санкт-Петербурге - 694, Подмосковье - 609, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 2502, 2 Санкт-Петербург 694, 3 Московская область 609", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - два, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585854844_297:0:2891:1946_1920x0_80_0_0_f0cfee96aaff1f32ea6825b7b1fbc278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 2502 новых случая заражения коронавирусом

11:04 23.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2502, Санкт-Петербурге - 694, Подмосковье - 609, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 2502, 2 Санкт-Петербург 694, 3 Московская область 609", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - два, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
11:23Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
11:22Совфед одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагента
11:19В Москве за сутки госпитализировали 1059 человек с COVID-19
11:18Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142
Лента новостейМолния