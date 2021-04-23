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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729572907.html
В Индии за сутки выявили максимальное число случаев заражения COVID-19
В Индии за сутки выявили максимальное число случаев заражения COVID-19
Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 332 730 случаев, более 2,2 тысячи человек скончались, это максимальные показатели за время... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:51
2021-04-23T08:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр – РИА Новости. Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 332 730 случаев, более 2,2 тысячи человек скончались, это максимальные показатели за время с начала пандемии, сообщает минздрав страны.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 13,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 186,9 тысячи человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,42 миллиона человек.При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 135 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 3,1 миллиона. На данный момент в стране разрешено применение трех вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V", поставки которой в Индию планируются на этот квартал.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, индия, в мире

В Индии за сутки выявили максимальное число случаев заражения COVID-19

08:51 23.04.2021
 
© AP PhotoСкорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия
Скорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AP Photo
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр – РИА Новости. Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 332 730 случаев, более 2,2 тысячи человек скончались, это максимальные показатели за время с начала пандемии, сообщает минздрав страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 13,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 186,9 тысячи человек.
Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,42 миллиона человек.
При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 135 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 3,1 миллиона. На данный момент в стране разрешено применение трех вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V", поставки которой в Индию планируются на этот квартал.
 
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