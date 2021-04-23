МВД объяснило, зачем координатора штаба Навального доставили в отделение
20:31 23.04.2021 (обновлено: 21:20 23.04.2021)
КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Координатора штаба Навального из Ростова-на-Дону Ксению Середкину не задерживали, она лишь была доставлена в отдел полиции на Кубани для выяснения обстоятельств, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Середкина в ночь на пятницу написала в Twitter, что несколько мужчин увозят ее в неизвестном направлении. Спустя пару часов она сообщила, что ее отпустили, идет домой из Широчанки, посёлка в Ейском районе Краснодарского края, и опубликовала фото руки с царапинами. Полиция начала проверку и впоследствии сообщила, что Середкина не задерживалась. Вечером ведомство дополнило дневной релиз.
22 апреля, 18:29В Екатеринбурге арестовали экс-координатора штаба Навального
"Как сообщалось ранее, сотрудниками полиции гражданка не задерживалась. В ходе проводимой проверки полицейскими для выяснения всех обстоятельств произошедшего К. Середкина была доставлена в отдел полиции, где в присутствии двух понятых отказалась от каких-либо пояснений по факту якобы имевшего место противоправного деяния. После чего была отпущена", - сообщает пресс-служба кубанского главка МВД вечером в пятницу.
Дополнительно ведомство подчёркивает, что Середкина ранее неоднократно сообщала о якобы имевших место в отношении нее противоправных действиях.
31 марта, 20:32Спастись из "секты" Навального
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД, девушка была доставлена в отдел полиции днём - после произошедшего с ней, по её словам, ночного происшествия. Доставляли её для проверки по факту случившегося. В отделе она отказалась давать какие-либо показания по поводу случившегося.