Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/koordinator-1729713429.html
МВД объяснило, зачем координатора штаба Навального доставили в отделение
МВД объяснило, зачем координатора штаба Навального доставили в отделение
Координатора штаба Навального из Ростова-на-Дону Ксению Середкину не задерживали, она лишь была доставлена в отдел полиции на Кубани для выяснения... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T20:31
2021-04-23T21:20
ейский район
ростов-на-дону
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Координатора штаба Навального из Ростова-на-Дону Ксению Середкину не задерживали, она лишь была доставлена в отдел полиции на Кубани для выяснения обстоятельств, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.Середкина в ночь на пятницу написала в Twitter, что несколько мужчин увозят ее в неизвестном направлении. Спустя пару часов она сообщила, что ее отпустили, идет домой из Широчанки, посёлка в Ейском районе Краснодарского края, и опубликовала фото руки с царапинами. Полиция начала проверку и впоследствии сообщила, что Середкина не задерживалась. Вечером ведомство дополнило дневной релиз.Дополнительно ведомство подчёркивает, что Середкина ранее неоднократно сообщала о якобы имевших место в отношении нее противоправных действиях.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД, девушка была доставлена в отдел полиции днём - после произошедшего с ней, по её словам, ночного происшествия. Доставляли её для проверки по факту случившегося. В отделе она отказалась давать какие-либо показания по поводу случившегося.
https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729520123.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
ейский район
ростов-на-дону
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ейский район, ростов-на-дону, краснодарский край, происшествия

МВД объяснило, зачем координатора штаба Навального доставили в отделение

20:31 23.04.2021 (обновлено: 21:20 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Координатора штаба Навального из Ростова-на-Дону Ксению Середкину не задерживали, она лишь была доставлена в отдел полиции на Кубани для выяснения обстоятельств, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Середкина в ночь на пятницу написала в Twitter, что несколько мужчин увозят ее в неизвестном направлении. Спустя пару часов она сообщила, что ее отпустили, идет домой из Широчанки, посёлка в Ейском районе Краснодарского края, и опубликовала фото руки с царапинами. Полиция начала проверку и впоследствии сообщила, что Середкина не задерживалась. Вечером ведомство дополнило дневной релиз.
Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 18:29
В Екатеринбурге арестовали экс-координатора штаба Навального
"Как сообщалось ранее, сотрудниками полиции гражданка не задерживалась. В ходе проводимой проверки полицейскими для выяснения всех обстоятельств произошедшего К. Середкина была доставлена в отдел полиции, где в присутствии двух понятых отказалась от каких-либо пояснений по факту якобы имевшего место противоправного деяния. После чего была отпущена", - сообщает пресс-служба кубанского главка МВД вечером в пятницу.
Дополнительно ведомство подчёркивает, что Середкина ранее неоднократно сообщала о якобы имевших место в отношении нее противоправных действиях.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД, девушка была доставлена в отдел полиции днём - после произошедшего с ней, по её словам, ночного происшествия. Доставляли её для проверки по факту случившегося. В отделе она отказалась давать какие-либо показания по поводу случившегося.
 
Ейский районРостов-на-ДонуКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
01:29Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Лента новостейМолния