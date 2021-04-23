https://ria.ru/20210423/koordinator-1729713429.html

МВД объяснило, зачем координатора штаба Навального доставили в отделение

МВД объяснило, зачем координатора штаба Навального доставили в отделение

Координатора штаба Навального из Ростова-на-Дону Ксению Середкину не задерживали, она лишь была доставлена в отдел полиции на Кубани для выяснения... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T20:31

2021-04-23T20:31

2021-04-23T21:20

ейский район

ростов-на-дону

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Координатора штаба Навального из Ростова-на-Дону Ксению Середкину не задерживали, она лишь была доставлена в отдел полиции на Кубани для выяснения обстоятельств, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.Середкина в ночь на пятницу написала в Twitter, что несколько мужчин увозят ее в неизвестном направлении. Спустя пару часов она сообщила, что ее отпустили, идет домой из Широчанки, посёлка в Ейском районе Краснодарского края, и опубликовала фото руки с царапинами. Полиция начала проверку и впоследствии сообщила, что Середкина не задерживалась. Вечером ведомство дополнило дневной релиз.Дополнительно ведомство подчёркивает, что Середкина ранее неоднократно сообщала о якобы имевших место в отношении нее противоправных действиях.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД, девушка была доставлена в отдел полиции днём - после произошедшего с ней, по её словам, ночного происшествия. Доставляли её для проверки по факту случившегося. В отделе она отказалась давать какие-либо показания по поводу случившегося.

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729520123.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

ейский район

ростов-на-дону

краснодарский край

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ейский район, ростов-на-дону, краснодарский край, происшествия