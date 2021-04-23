https://ria.ru/20210423/klimat-1729676536.html

Байден обрадовался предложению Путина о сотрудничестве по климату

Байден обрадовался предложению Путина о сотрудничестве по климату

Президент США Джо Байден выразил надежду на совместную работу с Россией над решением проблем климата. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:56

2021-04-23T16:56

2021-04-23T19:52

россия

климат

джо байден

владимир путин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729490965_0:161:3013:1856_1920x0_80_0_0_f4ff1b2f462a2bde9c660836128779b7.jpg

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду на совместную работу с Россией над решением проблем климата.Также он отдельно отметил призыв российского коллеги на фоне других противоречий Кремля и Белого дома."Я нахожу восхитительным то, что у нас с президентом Владимиром Путиным существуют разногласия <...> , но вместе с тем наши две крупные державы могут сотрудничать, чтобы добиться какого-то результата. А в данном случае — результата, который принесет пользу всему человечеству", — сказал Байден.Накануне президент Путин заявил на саммите, что Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.Глобальный климатический саммит проходит 22—23 апреля в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. В нем участвуют лидеры 40 стран. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/1729691008.html

https://ria.ru/20210422/sammit-1729402773.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, климат, джо байден, владимир путин, сша