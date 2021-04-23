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Байден обрадовался предложению Путина о сотрудничестве по климату
Байден обрадовался предложению Путина о сотрудничестве по климату
Президент США Джо Байден выразил надежду на совместную работу с Россией над решением проблем климата. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:56
2021-04-23T19:52
россия
климат
джо байден
владимир путин
сша
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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду на совместную работу с Россией над решением проблем климата.Также он отдельно отметил призыв российского коллеги на фоне других противоречий Кремля и Белого дома."Я нахожу восхитительным то, что у нас с президентом Владимиром Путиным существуют разногласия &lt;...&gt; , но вместе с тем наши две крупные державы могут сотрудничать, чтобы добиться какого-то результата. А в данном случае — результата, который принесет пользу всему человечеству", — сказал Байден.Накануне президент Путин заявил на саммите, что Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.Глобальный климатический саммит проходит 22—23 апреля в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. В нем участвуют лидеры 40 стран. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/1729691008.html
https://ria.ru/20210422/sammit-1729402773.html
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россия, климат, джо байден, владимир путин, сша

Байден обрадовался предложению Путина о сотрудничестве по климату

16:56 23.04.2021 (обновлено: 19:52 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМонитор с изображением президента США Джо Байдена, выступающего на Саммите лидеров по вопросам климата
Монитор с изображением президента США Джо Байдена, выступающего на Саммите лидеров по вопросам климата - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду на совместную работу с Россией над решением проблем климата.

"Меня очень обрадовал призыв Путина к мировому сообществу сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа", — сказал Байден на сессии климатического саммита в Вашингтоне.

Также он отдельно отметил призыв российского коллеги на фоне других противоречий Кремля и Белого дома.
"Я нахожу восхитительным то, что у нас с президентом Владимиром Путиным существуют разногласия <...> , но вместе с тем наши две крупные державы могут сотрудничать, чтобы добиться какого-то результата. А в данном случае — результата, который принесет пользу всему человечеству", — сказал Байден.
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Накануне президент Путин заявил на саммите, что Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.
Глобальный климатический саммит проходит 22—23 апреля в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. В нем участвуют лидеры 40 стран. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.
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РоссияКлиматДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
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