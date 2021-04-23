https://ria.ru/20210423/klimat-1729676536.html
Байден обрадовался предложению Путина о сотрудничестве по климату
Байден обрадовался предложению Путина о сотрудничестве по климату
Президент США Джо Байден выразил надежду на совместную работу с Россией над решением проблем климата. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:56
2021-04-23T16:56
2021-04-23T19:52
россия
климат
джо байден
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729490965_0:161:3013:1856_1920x0_80_0_0_f4ff1b2f462a2bde9c660836128779b7.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду на совместную работу с Россией над решением проблем климата.Также он отдельно отметил призыв российского коллеги на фоне других противоречий Кремля и Белого дома."Я нахожу восхитительным то, что у нас с президентом Владимиром Путиным существуют разногласия <...> , но вместе с тем наши две крупные державы могут сотрудничать, чтобы добиться какого-то результата. А в данном случае — результата, который принесет пользу всему человечеству", — сказал Байден.Накануне президент Путин заявил на саммите, что Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.Глобальный климатический саммит проходит 22—23 апреля в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. В нем участвуют лидеры 40 стран. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/1729691008.html
https://ria.ru/20210422/sammit-1729402773.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729490965_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_77ccde1df23470bb310d4b229954e3b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, климат, джо байден, владимир путин, сша
ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
выразил надежду на совместную работу с Россией над решением проблем климата.
"Меня очень обрадовал призыв Путина к мировому сообществу сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа", — сказал Байден на сессии климатического саммита в Вашингтоне.
Также он отдельно отметил призыв российского коллеги на фоне других противоречий Кремля и Белого дома.
"Я нахожу восхитительным то, что у нас с президентом Владимиром Путиным существуют разногласия <...> , но вместе с тем наши две крупные державы могут сотрудничать, чтобы добиться какого-то результата. А в данном случае — результата, который принесет пользу всему человечеству", — сказал Байден.
Накануне президент Путин заявил на саммите, что Россия
реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.
Глобальный климатический саммит проходит 22—23 апреля в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. В нем участвуют лидеры 40 стран. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.