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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210423/kirkorov-1729677355.html
Защита "отбила" Киркорова от исков латвийского банка на 780 тысяч евро
Защита "отбила" Киркорова от исков латвийского банка на 780 тысяч евро
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова долга в 780 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV, рассказал РИА Новости глава коллегии... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:59
2021-04-23T17:46
культура
александр добровинский
филипп киркоров
москва
латвия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова долга в 780 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV, рассказал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.В декабре 2019 года Таганский суд Москвы обязал артиста выплатить ABLV долг в размере 651 тысячи евро, а также неустойку, проценты и штраф. В марте Второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд."Нам удалось отбиться от всех исков латвийского банка... На сегодняшнем слушании мы добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору", — сказал Добровинский.Как ранее рассказывал юрист, банк изначально потребовал от певца 3,9 миллиона евро.В феврале США заподозрили ABLV Bank в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле 2018-го его лицензию отозвали.
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александр добровинский, филипп киркоров, москва, латвия, сша

Защита "отбила" Киркорова от исков латвийского банка на 780 тысяч евро

16:59 23.04.2021 (обновлено: 17:46 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на премьере фильма "Вторжение"
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова долга в 780 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV, рассказал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.
В декабре 2019 года Таганский суд Москвы обязал артиста выплатить ABLV долг в размере 651 тысячи евро, а также неустойку, проценты и штраф. В марте Второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
"Нам удалось отбиться от всех исков латвийского банка... На сегодняшнем слушании мы добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору", — сказал Добровинский.
Как ранее рассказывал юрист, банк изначально потребовал от певца 3,9 миллиона евро.
В феврале США заподозрили ABLV Bank в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле 2018-го его лицензию отозвали.
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КультураАлександр ДобровинскийФилипп КиркоровМоскваЛатвияСША
 
 
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