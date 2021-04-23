https://ria.ru/20210423/kirkorov-1729677355.html

Защита "отбила" Киркорова от исков латвийского банка на 780 тысяч евро

Защита "отбила" Киркорова от исков латвийского банка на 780 тысяч евро

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова долга в 780 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV, рассказал РИА Новости глава коллегии... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:59

2021-04-23T16:59

2021-04-23T17:46

культура

александр добровинский

филипп киркоров

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова долга в 780 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV, рассказал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.В декабре 2019 года Таганский суд Москвы обязал артиста выплатить ABLV долг в размере 651 тысячи евро, а также неустойку, проценты и штраф. В марте Второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд."Нам удалось отбиться от всех исков латвийского банка... На сегодняшнем слушании мы добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору", — сказал Добровинский.Как ранее рассказывал юрист, банк изначально потребовал от певца 3,9 миллиона евро.В феврале США заподозрили ABLV Bank в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле 2018-го его лицензию отозвали.

https://ria.ru/20210421/urgant-1729288808.html

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александр добровинский, филипп киркоров, москва, латвия, сша