https://ria.ru/20210423/kasyan-1729648800.html

Российская оперная певица сообщила, что у нее украли госнаграду Ватикана

Российская оперная певица сообщила, что у нее украли госнаграду Ватикана

Российская оперная певица Светлана Касьян сообщила РИА Новости, что у нее похитили орден святого Сильвестра, и она готова вернуть его за вознаграждение. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:58

2021-04-23T14:58

2021-04-23T14:58

культура

папа римский

ватикан

певица

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российская оперная певица Светлана Касьян сообщила РИА Новости, что у нее похитили орден святого Сильвестра, и она готова вернуть его за вознаграждение.Касьян была удостоена папой Римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра в 2019 году за заслуги в области культуры.По словам певицы, орден украли из ее автомобиля, когда он находился на одной из московских парковок. Она отметила, что не имеет привычки оставлять в машине важные вещи, но в тот день "должна была надеть орден".Папский рыцарский орден святого Сильвестра — государственная награда Ватикана. Он предназначен для награждения мирян, имеющих заслуги перед католической церковью и Святым престолом. Награждение производится в основном за профессиональные заслуги, прежде всего, в области науки, литературы, искусства.Орденом могут награждаться как католики, так и представители других конфессий. Касьян стала первой оперной певицей – кавалером ("дамой") ордена за всю историю Ватикана.Певица получила известность после исполнения оперы Джакомо Пуччини "Тоска". Папа Франциск несколько раз удостаивал ее аудиенций после выступлений в Италии.По словам мужа Касьян, исполнительного директора фонда святителя Григория Богослова Леонида Севастьянова, ношение ордена накладывает на его кавалера особую ответственность.

https://ria.ru/20190403/1552347628.html

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, ватикан, певица