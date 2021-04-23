https://ria.ru/20210423/kasyan-1729648800.html
Российская оперная певица сообщила, что у нее украли госнаграду Ватикана
Российская оперная певица сообщила, что у нее украли госнаграду Ватикана
Российская оперная певица Светлана Касьян сообщила РИА Новости, что у нее похитили орден святого Сильвестра, и она готова вернуть его за вознаграждение. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:58
2021-04-23T14:58
2021-04-23T14:58
культура
папа римский
ватикан
певица
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российская оперная певица Светлана Касьян сообщила РИА Новости, что у нее похитили орден святого Сильвестра, и она готова вернуть его за вознаграждение.Касьян была удостоена папой Римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра в 2019 году за заслуги в области культуры.По словам певицы, орден украли из ее автомобиля, когда он находился на одной из московских парковок. Она отметила, что не имеет привычки оставлять в машине важные вещи, но в тот день "должна была надеть орден".Папский рыцарский орден святого Сильвестра — государственная награда Ватикана. Он предназначен для награждения мирян, имеющих заслуги перед католической церковью и Святым престолом. Награждение производится в основном за профессиональные заслуги, прежде всего, в области науки, литературы, искусства.Орденом могут награждаться как католики, так и представители других конфессий. Касьян стала первой оперной певицей – кавалером ("дамой") ордена за всю историю Ватикана.Певица получила известность после исполнения оперы Джакомо Пуччини "Тоска". Папа Франциск несколько раз удостаивал ее аудиенций после выступлений в Италии.По словам мужа Касьян, исполнительного директора фонда святителя Григория Богослова Леонида Севастьянова, ношение ордена накладывает на его кавалера особую ответственность.
https://ria.ru/20190403/1552347628.html
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папа римский, ватикан, певица
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российская оперная певица Светлана Касьян сообщила РИА Новости, что у нее похитили орден святого Сильвестра, и она готова вернуть его за вознаграждение.
Касьян была удостоена папой Римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра в 2019 году за заслуги в области культуры.
По словам певицы, орден украли из ее автомобиля, когда он находился на одной из московских парковок. Она отметила, что не имеет привычки оставлять в машине важные вещи, но в тот день "должна была надеть орден".
"Я была бы рада вернуть орден за вознаграждение. Сам по себе он не имеет большой материальной ценности, но имеет значение для меня – это самая высокая награда как для артистки. И орден был вручен с документом. А без документов он не имеет силы", — сказала Касьян, добавив, что обратилась в полицию.
Папский рыцарский орден святого Сильвестра — государственная награда Ватикана. Он предназначен для награждения мирян, имеющих заслуги перед католической церковью и Святым престолом. Награждение производится в основном за профессиональные заслуги, прежде всего, в области науки, литературы, искусства.
Орденом могут награждаться как католики, так и представители других конфессий. Касьян стала первой оперной певицей – кавалером ("дамой") ордена за всю историю Ватикана.
Певица получила известность после исполнения оперы Джакомо Пуччини "Тоска". Папа Франциск несколько раз удостаивал ее аудиенций после выступлений в Италии.
По словам мужа Касьян, исполнительного директора фонда святителя Григория Богослова Леонида Севастьянова, ношение ордена накладывает на его кавалера особую ответственность.