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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210423/jackson-1729466185.html
Дочь Майкла Джексона снимется в "Американской истории ужасов"
Дочь Майкла Джексона снимется в "Американской истории ужасов"
Дочь Майкла Джексона Пэрис снимется в новом, десятом по счету, сезоне "Американской истории ужасов", сообщает TMZ. Она появится как минимум в одном эпизоде. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:02
2021-04-23T08:02
новости культуры
сара полсон
маколей калкин
культура
американская история ужасов
кино и сериалы
майкл джексон
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дочь Майкла Джексона Пэрис снимется в новом, десятом по счету, сезоне "Американской истории ужасов", сообщает TMZ. Она появится как минимум в одном эпизоде. Новый сезон расскажет две жуткие истории: одна будет связана с морем, другая — с песком. В первой — главные роли исполнят Сара Полсон, Кети Бейтс и Маколей Калкин. Пэрис Джексон появится во второй части, в которой также снимется Эмма Робертс. Это не первая роль дочери Майкла Джексона в кино. Ранее она сыграла Рейчел в сериале "Звезда" и Нелли в фильме "Опасный бизнес". Премьера первого эпизода "Американской истории ужаса" состоялась в 2011 году. Сезоны не связаны сюжетно, одни и те же актеры играют разных персонажей в разных выпусках хоррора. Девятый сезон проекта вышел в 2019 году. Съемки десятого были запланированы на 2020, но их отложили из-за пандемии. Когда состоится его премьера, пока не объявлено.
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новости культуры, сара полсон, маколей калкин, американская история ужасов, кино и сериалы, майкл джексон

Дочь Майкла Джексона снимется в "Американской истории ужасов"

08:02 23.04.2021
 
© AP Photo / Evan AgostiniПэрис Джексон
Пэрис Джексон - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дочь Майкла Джексона Пэрис снимется в новом, десятом по счету, сезоне "Американской истории ужасов", сообщает TMZ. Она появится как минимум в одном эпизоде.
Новый сезон расскажет две жуткие истории: одна будет связана с морем, другая — с песком. В первой — главные роли исполнят Сара Полсон, Кети Бейтс и Маколей Калкин. Пэрис Джексон появится во второй части, в которой также снимется Эмма Робертс.
Это не первая роль дочери Майкла Джексона в кино. Ранее она сыграла Рейчел в сериале "Звезда" и Нелли в фильме "Опасный бизнес".
Премьера первого эпизода "Американской истории ужаса" состоялась в 2011 году. Сезоны не связаны сюжетно, одни и те же актеры играют разных персонажей в разных выпусках хоррора. Девятый сезон проекта вышел в 2019 году. Съемки десятого были запланированы на 2020, но их отложили из-за пандемии. Когда состоится его премьера, пока не объявлено.
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