https://ria.ru/20210423/izrail-1729706319.html

Источник оценил идею о посредничестве Израиля в отношениях Москвы и Киева

Источник оценил идею о посредничестве Израиля в отношениях Москвы и Киева

Россия и Украина без посредников понимают друг друга гораздо лучше, в Москве не считают, что в этом диалоге нужны посредники, заявил РИА Новости информированный РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:17

2021-04-23T19:17

2021-04-23T19:17

россия

верховная рада украины

биньямин нетаньяху

москва

киев

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия и Украина без посредников понимают друг друга гораздо лучше, в Москве не считают, что в этом диалоге нужны посредники, заявил РИА Новости информированный источник в российской столице.Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью телеканалу I24news, что Украина предложила премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Он добавил, что "премьер-министр не сказал "нет", он сказал, что попытается сделать все возможное". В канцелярии Нетаньяху заявили РИА Новости, что не комментируют заявление украинского посла."Мы не считаем, что в диалоге между Россией и Украиной нужны посредники", - сказал источник РИА Новости в Москве."Уверены, что без посредников мы понимаем друг друга гораздо лучше", - подчеркнул собеседник агентства.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

россия

москва

киев

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россия, верховная рада украины, биньямин нетаньяху, москва, киев, в мире