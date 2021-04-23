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https://ria.ru/20210423/izrail-1729706319.html
Источник оценил идею о посредничестве Израиля в отношениях Москвы и Киева
Источник оценил идею о посредничестве Израиля в отношениях Москвы и Киева
Россия и Украина без посредников понимают друг друга гораздо лучше, в Москве не считают, что в этом диалоге нужны посредники, заявил РИА Новости информированный РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:17
2021-04-23T19:17
россия
верховная рада украины
биньямин нетаньяху
москва
киев
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия и Украина без посредников понимают друг друга гораздо лучше, в Москве не считают, что в этом диалоге нужны посредники, заявил РИА Новости информированный источник в российской столице.Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью телеканалу I24news, что Украина предложила премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Он добавил, что "премьер-министр не сказал "нет", он сказал, что попытается сделать все возможное". В канцелярии Нетаньяху заявили РИА Новости, что не комментируют заявление украинского посла."Мы не считаем, что в диалоге между Россией и Украиной нужны посредники", - сказал источник РИА Новости в Москве."Уверены, что без посредников мы понимаем друг друга гораздо лучше", - подчеркнул собеседник агентства.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html
россия
москва
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россия, верховная рада украины, биньямин нетаньяху, москва, киев, в мире

Источник оценил идею о посредничестве Израиля в отношениях Москвы и Киева

19:17 23.04.2021
 
© Depositphotos / EnginKorkmazТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Depositphotos / EnginKorkmaz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия и Украина без посредников понимают друг друга гораздо лучше, в Москве не считают, что в этом диалоге нужны посредники, заявил РИА Новости информированный источник в российской столице.
Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью телеканалу I24news, что Украина предложила премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Он добавил, что "премьер-министр не сказал "нет", он сказал, что попытается сделать все возможное". В канцелярии Нетаньяху заявили РИА Новости, что не комментируют заявление украинского посла.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
"Мы не считаем, что в диалоге между Россией и Украиной нужны посредники", - сказал источник РИА Новости в Москве.
"Уверены, что без посредников мы понимаем друг друга гораздо лучше", - подчеркнул собеседник агентства.
Украинский пограничник на КПП Гоптовка на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 08:00
Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияВерховная Рада УкраиныБиньямин НетаньяхуМоскваКиевВ мире
 
 
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