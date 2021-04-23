В Кремле проверят сообщения о высадке пассажиров рейса из-за губернатора
12:39 23.04.2021 (обновлено: 13:11 23.04.2021)
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проверить информацию о том, что пассажиров самолета якобы высадили для предоставления места губернатору Забайкалья.
В четверг Байкало-Ангарская транспортная прокуратура сообщила, что провела проверку по факту задержки регулярного рейса АО "Авиакомпания "Ангара" по маршруту Чита-Чара свыше 6 часов. Тем самым были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке. Установлено, что задержка была допущена в ноябре 2020 года в аэропорту Чита по решению руководителя авиапредприятия АО "Авиакомпания "Ангара". Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю привлекло авиакомпанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
"Я, честно говоря, не читал, не слышал об этом. Я бы все-таки хотел удостовериться, что это так. Мы обязательно проверим эту информацию. Честно говоря, с трудом в это верится. Странная история. Давайте все-таки проверим сначала. Больше нигде этой информации нет. Я, по крайней мере, не видел", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают такие действия губернатора.
Ранее на портале "Чита.ру" появилась новость со ссылкой на неназванного пассажира о том, что рейс до Чары из Читы якобы отложили на четыре часа из-за того, что глава региона Александр Осипов улетел на самолете, предназначенном для пассажиров. Сообщалось, что около 40 пассажиров ждали дополнительный самолет из Иркутска. Позднее на сайте появилась информация, что регулярный рейс из Читы не вылетел по расписанию из-за технической неисправности, а губернатор улетел чартерным рейсом. В пресс-службе главы региона тогда заявили РИА Новости, что информация о снятых с авиарейса пассажирах ради полета губернатора Осипова не соответствует действительности.
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