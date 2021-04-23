https://ria.ru/20210423/informatsiya-1729609598.html

В Кремле проверят сообщения о высадке пассажиров рейса из-за губернатора

В Кремле проверят сообщения о высадке пассажиров рейса из-за губернатора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проверить информацию о том, что пассажиров самолета якобы высадили для предоставления места губернатору... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:39

2021-04-23T12:39

2021-04-23T13:11

александр осипов

дмитрий песков

происшествия

россия

забайкальский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728208741_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_47cf680fb85e9135ffcac1576cf4111e.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проверить информацию о том, что пассажиров самолета якобы высадили для предоставления места губернатору Забайкалья.В четверг Байкало-Ангарская транспортная прокуратура сообщила, что провела проверку по факту задержки регулярного рейса АО "Авиакомпания "Ангара" по маршруту Чита-Чара свыше 6 часов. Тем самым были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке. Установлено, что задержка была допущена в ноябре 2020 года в аэропорту Чита по решению руководителя авиапредприятия АО "Авиакомпания "Ангара". Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю привлекло авиакомпанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.Ранее на портале "Чита.ру" появилась новость со ссылкой на неназванного пассажира о том, что рейс до Чары из Читы якобы отложили на четыре часа из-за того, что глава региона Александр Осипов улетел на самолете, предназначенном для пассажиров. Сообщалось, что около 40 пассажиров ждали дополнительный самолет из Иркутска. Позднее на сайте появилась информация, что регулярный рейс из Читы не вылетел по расписанию из-за технической неисправности, а губернатор улетел чартерным рейсом. В пресс-службе главы региона тогда заявили РИА Новости, что информация о снятых с авиарейса пассажирах ради полета губернатора Осипова не соответствует действительности.

https://ria.ru/20210223/samolet-1598661874.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов, дмитрий песков, происшествия, россия, забайкальский край, общество