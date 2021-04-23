https://ria.ru/20210423/infarkt-1729600131.html

Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта

Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:53

2021-04-23T11:53

2021-04-23T11:53

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание. Врач отметил, что большинство людей знают симптомы, которые могут указывать на развитие этого недуга. Речь идет о боли за грудиной, одышке, повышенной потливости, ощущении слабости, спутанности речи, изжоге и других.Однако, по мнению эксперта, следует также учитывать, "у кого появились эти симптомы". В первую очередь, он призвал учитывать пол и возраст. По словам врача, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины от 45 лет.Кроме того, Мясников указал на фактор наследственности. Однако речь идет о ранних проявлениях инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний у родственников.По мнению врача, повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий сахар также являются факторами риска. Он подчеркнул, что гипертония может способствовать появлению этого заболевания, "даже если при приеме препаратов артериальное давление нормализуется".Эксперт добавил, что курение, ожирение и отсутствие физической активности повышают риск развития инфаркта.Ранее врач-терапевт Алексей Безымянный рассказал, что боль в зубах может свидетельствовать об угрозе инфаркта.

https://ria.ru/20210404/infarkt-1604134581.html

https://ria.ru/20210325/produkt-1602814489.html

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александр мясников (врач), общество