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https://ria.ru/20210423/ierusalim-1729559843.html
В Иерусалиме произошли беспорядки
В Иерусалиме произошли беспорядки
Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T00:06
2021-04-23T00:06
красный полумесяц
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 22 апр - РИА Новости. Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью, сообщила пресс-служба ведомства.Первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни."В районе Шхемских ворот прошла демонстрация, которая переросла в серьезные волнения, в ходе которых отмечались нападения на полицейских - их забрасывали камнями, бутылками, различными предметами. Несколько человек были задержаны, двое полицейских получили ранения", - рассказал РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.По словам представителя ведомства, демонстрация была объявлена незаконной, ее участников просили разойтись.Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи, полиция сообщила, что предприняла меры, чтобы не допустить столкновений между двумя радикальными группами."Полицейские силы начали операции по восстановлению порядка и рассредоточению сотен молодых людей, создав буфер между Шхемскими воротами и перекрестком Невиим в Иерусалиме. После неоднократных попыток нарушить порядок полиция была вынуждена использовать спецсредства, и контроль над этим местом только что был установлен", - говорится в сообщении представителей полиции.В ходе столкновений в Иерусалиме тридцать два палестинца получили ранения, сообщил РИА Новости представитель Красного полумесяца."Тридцать два палестинца пострадали в ходе продолжающихся столкновений с еврейскими поселенцами в районе Баб аль-Амуд в восточном Иерусалиме, 12 раненых были доставлены в больницу", - заявил представитель Красного полумесяца.
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красный полумесяц, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире

В Иерусалиме произошли беспорядки

00:06 23.04.2021
 
© AHMAD GHARABLIПолиция в Иерусалиме
Полиция в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AHMAD GHARABLI
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 22 апр - РИА Новости. Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью, сообщила пресс-служба ведомства.
Первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни.
"В районе Шхемских ворот прошла демонстрация, которая переросла в серьезные волнения, в ходе которых отмечались нападения на полицейских - их забрасывали камнями, бутылками, различными предметами. Несколько человек были задержаны, двое полицейских получили ранения", - рассказал РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
По словам представителя ведомства, демонстрация была объявлена незаконной, ее участников просили разойтись.
Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи, полиция сообщила, что предприняла меры, чтобы не допустить столкновений между двумя радикальными группами.
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"Полицейские силы начали операции по восстановлению порядка и рассредоточению сотен молодых людей, создав буфер между Шхемскими воротами и перекрестком Невиим в Иерусалиме. После неоднократных попыток нарушить порядок полиция была вынуждена использовать спецсредства, и контроль над этим местом только что был установлен", - говорится в сообщении представителей полиции.
В ходе столкновений в Иерусалиме тридцать два палестинца получили ранения, сообщил РИА Новости представитель Красного полумесяца.
"Тридцать два палестинца пострадали в ходе продолжающихся столкновений с еврейскими поселенцами в районе Баб аль-Амуд в восточном Иерусалиме, 12 раненых были доставлены в больницу", - заявил представитель Красного полумесяца.
 
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