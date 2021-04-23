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В Иерусалиме произошли беспорядки
В Иерусалиме произошли беспорядки
Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T00:06
2021-04-23T00:06
2021-04-23T00:06
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 22 апр - РИА Новости. Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью, сообщила пресс-служба ведомства.Первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни."В районе Шхемских ворот прошла демонстрация, которая переросла в серьезные волнения, в ходе которых отмечались нападения на полицейских - их забрасывали камнями, бутылками, различными предметами. Несколько человек были задержаны, двое полицейских получили ранения", - рассказал РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.По словам представителя ведомства, демонстрация была объявлена незаконной, ее участников просили разойтись.Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи, полиция сообщила, что предприняла меры, чтобы не допустить столкновений между двумя радикальными группами."Полицейские силы начали операции по восстановлению порядка и рассредоточению сотен молодых людей, создав буфер между Шхемскими воротами и перекрестком Невиим в Иерусалиме. После неоднократных попыток нарушить порядок полиция была вынуждена использовать спецсредства, и контроль над этим местом только что был установлен", - говорится в сообщении представителей полиции.В ходе столкновений в Иерусалиме тридцать два палестинца получили ранения, сообщил РИА Новости представитель Красного полумесяца."Тридцать два палестинца пострадали в ходе продолжающихся столкновений с еврейскими поселенцами в районе Баб аль-Амуд в восточном Иерусалиме, 12 раненых были доставлены в больницу", - заявил представитель Красного полумесяца.
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красный полумесяц, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 22 апр - РИА Новости.
Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима
, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью, сообщила пресс-служба ведомства.
Первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни.
"В районе Шхемских ворот прошла демонстрация, которая переросла в серьезные волнения, в ходе которых отмечались нападения на полицейских - их забрасывали камнями, бутылками, различными предметами. Несколько человек были задержаны, двое полицейских получили ранения", - рассказал РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
По словам представителя ведомства, демонстрация была объявлена незаконной, ее участников просили разойтись.
Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи, полиция сообщила, что предприняла меры, чтобы не допустить столкновений между двумя радикальными группами.
"Полицейские силы начали операции по восстановлению порядка и рассредоточению сотен молодых людей, создав буфер между Шхемскими воротами и перекрестком Невиим в Иерусалиме. После неоднократных попыток нарушить порядок полиция была вынуждена использовать спецсредства, и контроль над этим местом только что был установлен", - говорится в сообщении представителей полиции.
В ходе столкновений в Иерусалиме тридцать два палестинца получили ранения, сообщил РИА Новости представитель Красного полумесяца
.
"Тридцать два палестинца пострадали в ходе продолжающихся столкновений с еврейскими поселенцами в районе Баб аль-Амуд в восточном Иерусалиме
, 12 раненых были доставлены в больницу", - заявил представитель Красного полумесяца.