https://ria.ru/20210423/ierusalim-1729559843.html

В Иерусалиме произошли беспорядки

В Иерусалиме произошли беспорядки

Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T00:06

2021-04-23T00:06

2021-04-23T00:06

красный полумесяц

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729558747_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_18caaa4d88ba5b82de0f618b64988995.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 22 апр - РИА Новости. Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью, сообщила пресс-служба ведомства.Первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни."В районе Шхемских ворот прошла демонстрация, которая переросла в серьезные волнения, в ходе которых отмечались нападения на полицейских - их забрасывали камнями, бутылками, различными предметами. Несколько человек были задержаны, двое полицейских получили ранения", - рассказал РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.По словам представителя ведомства, демонстрация была объявлена незаконной, ее участников просили разойтись.Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи, полиция сообщила, что предприняла меры, чтобы не допустить столкновений между двумя радикальными группами."Полицейские силы начали операции по восстановлению порядка и рассредоточению сотен молодых людей, создав буфер между Шхемскими воротами и перекрестком Невиим в Иерусалиме. После неоднократных попыток нарушить порядок полиция была вынуждена использовать спецсредства, и контроль над этим местом только что был установлен", - говорится в сообщении представителей полиции.В ходе столкновений в Иерусалиме тридцать два палестинца получили ранения, сообщил РИА Новости представитель Красного полумесяца."Тридцать два палестинца пострадали в ходе продолжающихся столкновений с еврейскими поселенцами в районе Баб аль-Амуд в восточном Иерусалиме, 12 раненых были доставлены в больницу", - заявил представитель Красного полумесяца.

https://ria.ru/20210422/berlin-1729556829.html

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красный полумесяц, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире