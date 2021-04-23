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Греки обвинили Евросоюз в нарушении прав своих соотечественников в Крыму
Греки обвинили Евросоюз в нарушении прав своих соотечественников в Крыму
Греческий клуб "Друзей Крыма" требует от правительства Греции защитить права греков в Крыму, которые из-за санкции ЕС в отношении России не могут посещать свою... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:48
2021-04-23T17:15
харис теохарис
россия
костас исихос
греция
республика крым
общество
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АФИНЫ, 23 апр – РИА Новости. Греческий клуб "Друзей Крыма" требует от правительства Греции защитить права греков в Крыму, которые из-за санкции ЕС в отношении России не могут посещать свою историческую родину, сообщил журналистам бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член греческой партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), заместитель председателя ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.В заявлении, текст которого поступил в РИА Новости, говорится, что крымские греки имеют неотъемлемое право посетить Грецию.Клуб "Друзей Крыма" отмечает, что любовь россиян к Греции отражается на практике, в мероприятиях, посвященных годовщине революции 1821 года, и в совместных усилиях, направленных на либерализацию туристического движения и упрощение формальностей. Об этом говорил и министр туризма Греции Харис Теохарис во время визита в российскую столицу, отмечается в заявлении."Все выглядит хорошо, когда мы обсуждаем, как получить прибыль. А как же наши долги ... Греческий министр подтвердил любовь россиян к грекам и даже призвал к увеличению туристических потоков в нашу страну. Но он, похоже, забыл часть Российской Федерации, Крым, где живут не только любящие Грецию русские, но и официально признанное греческое меньшинство, у которого нет никакой надежды посетить свою далекую прародину", - говорится в заявлении.Как отмечают авторы, этим поездкам мешают санкции, введенные ЕС, а "греческое политическое руководство, как всегда, слепо следует требованиям иностранцев, как если бы они были приказом боссов, тем самым деградируя отношения Греции с союзнических до колониальных".Авторы заявления считают, что в случае с Крымом санкционная политика ЕС не служит европейским интересам и только добавляет проблем и разногласий старому континенту, который страдает от такой политики.Клуб "Друзей Крыма" подчеркивает, что в России греки являются признанным национальным меньшинством, Крым дает грекам региона возможность изучать греческий язык в школах и развивать культуру и традиции."Право греческого меньшинства в Крыму посетить Грецию самоочевидно, и греческое правительство обязано защищать его в европейских институтах и сделать это немедленно", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
https://ria.ru/20210325/gretsiya-1602836041.html
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харис теохарис, россия, костас исихос, греция, республика крым, общество

Греки обвинили Евросоюз в нарушении прав своих соотечественников в Крыму

16:48 23.04.2021 (обновлено: 17:15 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧасовня на плато пещерного монастыря Шулдан в Крыму
Часовня на плато пещерного монастыря Шулдан в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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АФИНЫ, 23 апр – РИА Новости. Греческий клуб "Друзей Крыма" требует от правительства Греции защитить права греков в Крыму, которые из-за санкции ЕС в отношении России не могут посещать свою историческую родину, сообщил журналистам бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член греческой партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), заместитель председателя ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.
"В своем заявлении клуб подробно описывает немыслимую ситуацию, созданную санкциями, особенно в связи с Пасхой и летом, и призывает к немедленному вмешательству греческого государства в Евросоюз, чтобы остановить иррациональное отношение к нашим соотечественникам и российским грекам - гражданам Российской Федерации", - сообщил Исихос.
В заявлении, текст которого поступил в РИА Новости, говорится, что крымские греки имеют неотъемлемое право посетить Грецию.
Клуб "Друзей Крыма" отмечает, что любовь россиян к Греции отражается на практике, в мероприятиях, посвященных годовщине революции 1821 года, и в совместных усилиях, направленных на либерализацию туристического движения и упрощение формальностей. Об этом говорил и министр туризма Греции Харис Теохарис во время визита в российскую столицу, отмечается в заявлении.
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"Все выглядит хорошо, когда мы обсуждаем, как получить прибыль. А как же наши долги ... Греческий министр подтвердил любовь россиян к грекам и даже призвал к увеличению туристических потоков в нашу страну. Но он, похоже, забыл часть Российской Федерации, Крым, где живут не только любящие Грецию русские, но и официально признанное греческое меньшинство, у которого нет никакой надежды посетить свою далекую прародину", - говорится в заявлении.
Как отмечают авторы, этим поездкам мешают санкции, введенные ЕС, а "греческое политическое руководство, как всегда, слепо следует требованиям иностранцев, как если бы они были приказом боссов, тем самым деградируя отношения Греции с союзнических до колониальных".
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Авторы заявления считают, что в случае с Крымом санкционная политика ЕС не служит европейским интересам и только добавляет проблем и разногласий старому континенту, который страдает от такой политики.
Клуб "Друзей Крыма" подчеркивает, что в России греки являются признанным национальным меньшинством, Крым дает грекам региона возможность изучать греческий язык в школах и развивать культуру и традиции.
"Право греческого меньшинства в Крыму посетить Грецию самоочевидно, и греческое правительство обязано защищать его в европейских институтах и сделать это немедленно", - говорится в документе.
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