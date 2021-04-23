https://ria.ru/20210423/granitsa-1729627871.html
Попова сообщила об усилении санитарно-карантинного контроля на границе
Попова сообщила об усилении санитарно-карантинного контроля на границе
Санитарно-карантинный контроль на границе РФ усилен на всех видах пунктов пропуска, это позволяет не допустить распространения мутаций COVID, заявила глава... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:48
2021-04-23T13:48
2021-04-23T13:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Санитарно-карантинный контроль на границе РФ усилен на всех видах пунктов пропуска, это позволяет не допустить распространения мутаций COVID, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Чтобы также предупредить дальнейшие завозы и дальнейшее возможное распространение этих штаммов внутри Российской Федерации, мы приняли решение о приостановлении авиасообщения с Турецкой Республикой, Танзанией, усилили, как вы сказали в послании, санитарно-карантинный контроль на границе - он стал гораздо более плотным, мы увеличили кратность лабораторных исследований всех возвращающихся из-за рубежа и установили плотный контроль на всех видах пунктов пропуска, не только авиационные, но и морские, и сухопутные и автомобильные и пешеходные", - сказала Попова на совещании у президента РФ в пятницу."И вот проводимый комплекс мероприятий позволяет не допустить взрывного распространения или массированного распространения мутировавших вирусов, и на сегодняшний день, исходя из всего комплекса знаний об эпидситуации в Российской Федерации, можно говорить об отсутствии каких-то очень опасных тенденций развития эпидпроцесса, но это, конечно же, при условии полного соблюдения всех сегодняшних требований", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729544480.html
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