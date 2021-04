https://ria.ru/20210423/grande-1729627129.html

Ариана Гранде представила ремикс на трек The Weeknd "Save your tears"

2021-04-23T17:51

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Сети выложили ремикс Арианы Гранде на трек "Save Your Tears" певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Оригинальная версия песни вошла в четвертый студийный альбом исполнителя "After Hours". Этот релиз стал третьей коллаборацией Гранде и Тесфайе после "Love Me Harder" и "Off the table", представленных ранее. Как и в предыдущих композициях, в "Save Your Tears" поп-певица украсила хит The Weeknd своим нежным вокалом и придала песне более романтическое звучание. Позже на YouTube состоялась премьера анимированного клипа, созданного режиссером Джеком Брауном. В научно-фантастическом ролике нарисованная версия Эйбела собирает по частям идеальную девушку — Ариану Гранде.За несколько часов с момента релиза ролик набрал более трех миллионов просмотров и 500 тысяч лайков.

