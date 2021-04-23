https://ria.ru/20210423/grad-1729634503.html
Синоптики объяснили причины грозы с градом в Москве
Синоптики объяснили причины грозы с градом в Москве
Град в Москве обусловлен высотой верхней границы облачности, хотя при нынешней температуре воздуха в столице грозовые облака возникают редко, рассказал РИА... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:14
2021-04-23T14:14
2021-04-23T14:14
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Град в Москве обусловлен высотой верхней границы облачности, хотя при нынешней температуре воздуха в столице грозовые облака возникают редко, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В пятницу в некоторых районах Москвы прошел дождь с градом, был слышен гром."Я вижу, что сейчас Москву накрывают грозовые облака. Я не исключаю, что на западе Москвы идет град. Это происходит, потому что высота верхней границы облачности достигла 10 тысяч метров, при таком развитии кучево-дождевых облаков град вполне себе уместен, несмотря на то, что температура относительно прохладная, плюс 15-16 градусов, при таких температурах редко возникают такие грозовые облака, да еще и с градом", - сказал Тишковец.По его словам, в апреле гроза по климату случается один раз.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Град в Москве
обусловлен высотой верхней границы облачности, хотя при нынешней температуре воздуха в столице грозовые облака возникают редко, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
В пятницу в некоторых районах Москвы прошел дождь с градом, был слышен гром.
"Я вижу, что сейчас Москву накрывают грозовые облака. Я не исключаю, что на западе Москвы идет град. Это происходит, потому что высота верхней границы облачности достигла 10 тысяч метров, при таком развитии кучево-дождевых облаков град вполне себе уместен, несмотря на то, что температура относительно прохладная, плюс 15-16 градусов, при таких температурах редко возникают такие грозовые облака, да еще и с градом", - сказал Тишковец.
По его словам, в апреле гроза по климату случается один раз.