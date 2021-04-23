Минобороны рассказало о героизме Красной Армии при освобождении Венгрии
00:05 23.04.2021 (обновлено: 10:45 23.04.2021)
© РИА НовостиБои на улицах Будапешта. Будапештская операция, 29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бойцы Красной Армии, освобождавшие Венгрию от нацистов, проявляли беспримерный героизм, следует из материалов, опубликованных на сайте Минобороны в рамках проекта "Без срока давности".
Один из документов свидетельствует о подвиге старшего лейтенанта Федора Колодяжного, который вместе с другими советскими солдатами похоронен в городе-крепости Заласентгрот. Его наградили орденом Красной Звезды за то, что во время штурма важного опорного пункта он выкатил орудия на расстояние 100 метров от противника и под сильным обстрелом вел уничтожающий артиллерийский огонь. В результате штурм был успешным.
© Минобороны РФМинобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
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Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
© Минобороны РФМинобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
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Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
© Минобороны РФМинобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
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Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
© Минобороны РФМинобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
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Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
© Минобороны РФМинобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
5 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
1 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
2 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
3 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
4 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
5 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
Кроме того, Колодяжного посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени. В наградном листе говорится, что 6 марта 1945 года он под натиском крупных сил противника умело управлял огнем батареи, отбил атаку и уничтожил до роты немецкой пехоты.
Красноармейцы совершали в Венгрии не только боевые, но и трудовые подвиги. Так, похороненный в той же братской могиле Михаил Васецкий трое суток без отдыха забивал сваи, чтобы построить мост через Южный Буг. Подобные подвиги он совершил, возводя мосты через Днестр и Прут.
"После трудного марша тов. Васецкий немедленно приступил к работе/строительству переправы и, не отдыхая трое суток, невзирая на неблагоприятную погоду, успешно продолжал работу до полного окончания строительства моста", — сказано в наградном листе.
Советские войска завершили освобождение Венгрии 4 апреля 1945 года. В боях они потеряли около 140 тысяч человек, 80 тысяч из которых погибли при взятии Будапешта, продлившегося 108 дней. На территории Венгрии остались более тысячи захоронений, братских могил и мемориалов советским воинам.