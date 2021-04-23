https://ria.ru/20210423/germaniya-1729708006.html
Германия потратила 750 миллионов евро на поддержку "арабской весны"
Германия потратила 750 миллионов евро на поддержку "арабской весны"
ФРГ за 10 лет потратила более 750 миллионов евро на поддержку стран "арабской весны", но она провалилась, если исходить из ожиданий ее участников, заявил на... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:33
2021-04-23T19:33
2021-04-23T19:33
хайко маас
германия
в мире
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. ФРГ за 10 лет потратила более 750 миллионов евро на поддержку стран "арабской весны", но она провалилась, если исходить из ожиданий ее участников, заявил на конференции EuropaCamp 2021 в панели, посвященной итогам "арабской весны", глава МИД ФРГ Хайко Маас."Это было развитие, сопровождавшееся большими надеждами на демократизацию во многих арабских странах. Сейчас, десять лет спустя, отрезвление велико... Если исходить из ожиданий тех, кто тогда выходил на улицы, то нужно сказать, что она ("арабская весна") провалилась", - сказал Маас, добавив, что данная волна протестов "никогда не была тем, на что рассчитывали некоторые".Он добавил, что Германия в эти десять лет "более трех четвертей миллиарда евро" предоставила для создания демократических институтов"."Но эти процессы занимают много лет. Считать, что после демонстраций, которые были, система, которая существовала в своей основе на протяжении десятилетий и столетий, может быть за несколько лет изменена, это иллюзия", - сказал министр.
https://ria.ru/20191029/1560371108.html
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хайко маас, германия, в мире
БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости.
ФРГ за 10 лет потратила более 750 миллионов евро на поддержку стран "арабской весны", но она провалилась, если исходить из ожиданий ее участников, заявил на конференции EuropaCamp 2021 в панели, посвященной итогам "арабской весны", глава МИД ФРГ Хайко Маас
.
"Это было развитие, сопровождавшееся большими надеждами на демократизацию во многих арабских странах. Сейчас, десять лет спустя, отрезвление велико... Если исходить из ожиданий тех, кто тогда выходил на улицы, то нужно сказать, что она ("арабская весна") провалилась", - сказал Маас, добавив, что данная волна протестов "никогда не была тем, на что рассчитывали некоторые".
Он добавил, что Германия
в эти десять лет "более трех четвертей миллиарда евро" предоставила для создания демократических институтов".
"Но эти процессы занимают много лет. Считать, что после демонстраций, которые были, система, которая существовала в своей основе на протяжении десятилетий и столетий, может быть за несколько лет изменена, это иллюзия", - сказал министр.