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В Бейруте зажгли свечи в память о геноциде армян
В Бейруте зажгли свечи в память о геноциде армян
Массовый митинг с зажжением свечей, посвященный 106-й годовщине геноцида армян, состоялся в центре Бейрута на площади павших, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T23:32
2021-04-23T23:32
сирия
сша
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 23 апр - РИА Новости. Массовый митинг с зажжением свечей, посвященный 106-й годовщине геноцида армян, состоялся в центре Бейрута на площади павших, передает корреспондент РИА Новости.Помимо представителей армянской диаспоры в мероприятии приняли участие ассирийцы, сиро-яковиты и жители ливанской столицы.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении"."Мы сегодня вспоминаем наших павших, и не только армян, но и погибших ассирийцев, греков, халдеев, курдов и арабов в частности, так как преступления Османской (империи) коснулись всех этих народов на протяжении многих лет. Но даже после освобождения наших народов от османской оккупации справедливость не восстановлена и не были предоставлены даже извинения за все те жертвы", - рассказала РИА Новости независимый ливанский депутат, представительница армянской общины, Пола Яукубян.По словам Яукубян, в Ливане особенно относятся к этой дате, так как в каждом армянском доме без исключения есть хотя бы одна история о гибели предков во время геноцида.Врач-педиатр, представитель армянской диаспоры Никола Куюмжи в свою очередь отметил в беседе с РИА Новости, что это особенный год для всего армянского народа."Из-за войн, которые происходят, мы уже не знаем где наша родина. Тогда Сирия стала нашей родиной, потом Ливан и теперь, к сожалению, они (армяне) окажутся в Канаде и США и в других частях мира. Но важно сегодня понимать, что хватит убийств и массовых преследований, и принудительной эмиграции", - отметил он.Армянская диаспора в Ливане насчитывает до 200 тысяч человек и является одной из крупных в стране. Ливанские армяне принимают активное участие во всех сферах жизнедеятельности страны: от политической до культурной. Представители армянской общины представлены как в парламенте, так и в правительстве республики.
https://ria.ru/20210423/genotsid-1729719508.html
https://ria.ru/20210422/armeniya-1729474176.html
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сирия, сша, ливан, в мире

В Бейруте зажгли свечи в память о геноциде армян

23:32 23.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОслабление карантинного режима в Ливане
Ослабление карантинного режима в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 23 апр - РИА Новости. Массовый митинг с зажжением свечей, посвященный 106-й годовщине геноцида армян, состоялся в центре Бейрута на площади павших, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо представителей армянской диаспоры в мероприятии приняли участие ассирийцы, сиро-яковиты и жители ливанской столицы.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
"Мы сегодня вспоминаем наших павших, и не только армян, но и погибших ассирийцев, греков, халдеев, курдов и арабов в частности, так как преступления Османской (империи) коснулись всех этих народов на протяжении многих лет. Но даже после освобождения наших народов от османской оккупации справедливость не восстановлена и не были предоставлены даже извинения за все те жертвы", - рассказала РИА Новости независимый ливанский депутат, представительница армянской общины, Пола Яукубян.
Президент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
21:50
Bloomberg: Байден намерен признать геноцид армян
По словам Яукубян, в Ливане особенно относятся к этой дате, так как в каждом армянском доме без исключения есть хотя бы одна история о гибели предков во время геноцида.
Врач-педиатр, представитель армянской диаспоры Никола Куюмжи в свою очередь отметил в беседе с РИА Новости, что это особенный год для всего армянского народа.
"Из-за войн, которые происходят, мы уже не знаем где наша родина. Тогда Сирия стала нашей родиной, потом Ливан и теперь, к сожалению, они (армяне) окажутся в Канаде и США и в других частях мира. Но важно сегодня понимать, что хватит убийств и массовых преследований, и принудительной эмиграции", - отметил он.
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 15:09
Саркисян в письме Путину оценил роль России в признании геноцида армян
Армянская диаспора в Ливане насчитывает до 200 тысяч человек и является одной из крупных в стране. Ливанские армяне принимают активное участие во всех сферах жизнедеятельности страны: от политической до культурной. Представители армянской общины представлены как в парламенте, так и в правительстве республики.
 
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