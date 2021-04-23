https://ria.ru/20210423/genotsid-1729725171.html

В Бейруте зажгли свечи в память о геноциде армян

В Бейруте зажгли свечи в память о геноциде армян

Массовый митинг с зажжением свечей, посвященный 106-й годовщине геноцида армян, состоялся в центре Бейрута на площади павших, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T23:32

2021-04-23T23:32

2021-04-23T23:32

сирия

сша

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 23 апр - РИА Новости. Массовый митинг с зажжением свечей, посвященный 106-й годовщине геноцида армян, состоялся в центре Бейрута на площади павших, передает корреспондент РИА Новости.Помимо представителей армянской диаспоры в мероприятии приняли участие ассирийцы, сиро-яковиты и жители ливанской столицы.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении"."Мы сегодня вспоминаем наших павших, и не только армян, но и погибших ассирийцев, греков, халдеев, курдов и арабов в частности, так как преступления Османской (империи) коснулись всех этих народов на протяжении многих лет. Но даже после освобождения наших народов от османской оккупации справедливость не восстановлена и не были предоставлены даже извинения за все те жертвы", - рассказала РИА Новости независимый ливанский депутат, представительница армянской общины, Пола Яукубян.По словам Яукубян, в Ливане особенно относятся к этой дате, так как в каждом армянском доме без исключения есть хотя бы одна история о гибели предков во время геноцида.Врач-педиатр, представитель армянской диаспоры Никола Куюмжи в свою очередь отметил в беседе с РИА Новости, что это особенный год для всего армянского народа."Из-за войн, которые происходят, мы уже не знаем где наша родина. Тогда Сирия стала нашей родиной, потом Ливан и теперь, к сожалению, они (армяне) окажутся в Канаде и США и в других частях мира. Но важно сегодня понимать, что хватит убийств и массовых преследований, и принудительной эмиграции", - отметил он.Армянская диаспора в Ливане насчитывает до 200 тысяч человек и является одной из крупных в стране. Ливанские армяне принимают активное участие во всех сферах жизнедеятельности страны: от политической до культурной. Представители армянской общины представлены как в парламенте, так и в правительстве республики.

https://ria.ru/20210423/genotsid-1729719508.html

https://ria.ru/20210422/armeniya-1729474176.html

сирия

сша

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сша, ливан, в мире