Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/gaz-1729647500.html
Глава Приамурья обсудил с министром энергетики проект газификации региона
Глава Приамурья обсудил с министром энергетики проект газификации региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым газификацию региона, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:54
2021-04-23T14:54
россия
василий орлов (губернатор)
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
амурская область
белогорск
свободный
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_0:136:2200:1374_1920x0_80_0_0_087c0080baf64906cfa280d699ad2252.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым газификацию региона, сообщает правительство Приамурья.Амурская область выбрана одним из регионов, участвующих в апробации предлагаемого Минэнерго подхода по внедрению новой модели газификации."На встрече обсуждался вопрос по внедрению Амурской области в пилотный проект по определению единого регионального оператора по газификации, в настоящее время прорабатывается вопрос продления программы газификации области до 2030 года. На согласование в группу компаний ПАО "Газпром" направлен план-график по газификации муниципальных образований. Он ляжет в основу региональной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций на период 2021-2030 годов", - сообщил Орлов, его слова приводятся в сообщении.Между правительством Приамурья и ПАО "Газпром" подписана программа о проведении газификации на 2021-2025 годы, в эти сроки планируют подвести газ к городам Белогорск, Циолковский, Свободный, Благовещенск, в Благовещенский и Магдагачинский районы и к промышленным объектам.Установлен лимит потребления природного газа для Приамурья до 2025 года – 3,5 миллиарда кубометров в год, большую часть из этого будут потреблять Амурский газохимический комплекс, Свободненская ТЭС, завод по производству метанола в городе Сковородино. Также в 2021-2025 годах газификация будет проведена на объектах ЖКХ и промышленных предприятиях Приамурья, для таких объектов лимит - 0,476 миллиарда кубометров в год.На реализацию программы за счет средств консолидированного бюджета планируется затратить 3,83 миллиарда рублей. Средства будут направлены на строительство 100 километров газораспределительных сетей, разработку проектной документации и перевод 16 котельных на газ. Еще 2,1 миллиарда рублей выделит "Газпром" на прокладку шести межпоселковых газопроводов протяженностью 44 километров и 7 километров газопроводов от газораспределительных станций. Программа позволит довести уровень газификации до 11,6%."Проблемными в настоящее время являются вопросы отсутствия механизмов привлечения средств федерального бюджета для реализации программы, отсутствия в области специалистов по газификации. Эти вопросы сейчас находятся на контроле в правительстве региона", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210422/predprinimateli-1729443782.html
https://ria.ru/20210421/poliklinika-1729229613.html
россия
амурская область
белогорск
свободный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_95:0:2107:1509_1920x0_80_0_0_43ac02744178cc9b1ffb6e4e077a309a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий орлов (губернатор), газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), амурская область, белогорск, свободный, экономика

Глава Приамурья обсудил с министром энергетики проект газификации региона

14:54 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым газификацию региона, сообщает правительство Приамурья.
Амурская область выбрана одним из регионов, участвующих в апробации предлагаемого Минэнерго подхода по внедрению новой модели газификации.
"На встрече обсуждался вопрос по внедрению Амурской области в пилотный проект по определению единого регионального оператора по газификации, в настоящее время прорабатывается вопрос продления программы газификации области до 2030 года. На согласование в группу компаний ПАО "Газпром" направлен план-график по газификации муниципальных образований. Он ляжет в основу региональной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций на период 2021-2030 годов", - сообщил Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Между правительством Приамурья и ПАО "Газпром" подписана программа о проведении газификации на 2021-2025 годы, в эти сроки планируют подвести газ к городам Белогорск, Циолковский, Свободный, Благовещенск, в Благовещенский и Магдагачинский районы и к промышленным объектам.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 12:57
Глава Приамурья рассказал о федеральной поддержке предпринимателей
Установлен лимит потребления природного газа для Приамурья до 2025 года – 3,5 миллиарда кубометров в год, большую часть из этого будут потреблять Амурский газохимический комплекс, Свободненская ТЭС, завод по производству метанола в городе Сковородино. Также в 2021-2025 годах газификация будет проведена на объектах ЖКХ и промышленных предприятиях Приамурья, для таких объектов лимит - 0,476 миллиарда кубометров в год.
На реализацию программы за счет средств консолидированного бюджета планируется затратить 3,83 миллиарда рублей. Средства будут направлены на строительство 100 километров газораспределительных сетей, разработку проектной документации и перевод 16 котельных на газ. Еще 2,1 миллиарда рублей выделит "Газпром" на прокладку шести межпоселковых газопроводов протяженностью 44 километров и 7 километров газопроводов от газораспределительных станций. Программа позволит довести уровень газификации до 11,6%.
"Проблемными в настоящее время являются вопросы отсутствия механизмов привлечения средств федерального бюджета для реализации программы, отсутствия в области специалистов по газификации. Эти вопросы сейчас находятся на контроле в правительстве региона", - отмечается в сообщении.
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 12:01
Детскую поликлинику в Зее отремонтируют до конца года
 
РоссияВасилий Орлов (губернатор)ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Амурская областьБелогорскСвободныйЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
01:29Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Лента новостейМолния