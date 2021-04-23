Глава Приамурья обсудил с министром энергетики проект газификации региона
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым газификацию региона, сообщает правительство Приамурья.
Амурская область выбрана одним из регионов, участвующих в апробации предлагаемого Минэнерго подхода по внедрению новой модели газификации.
"На встрече обсуждался вопрос по внедрению Амурской области в пилотный проект по определению единого регионального оператора по газификации, в настоящее время прорабатывается вопрос продления программы газификации области до 2030 года. На согласование в группу компаний ПАО "Газпром" направлен план-график по газификации муниципальных образований. Он ляжет в основу региональной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций на период 2021-2030 годов", - сообщил Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Между правительством Приамурья и ПАО "Газпром" подписана программа о проведении газификации на 2021-2025 годы, в эти сроки планируют подвести газ к городам Белогорск, Циолковский, Свободный, Благовещенск, в Благовещенский и Магдагачинский районы и к промышленным объектам.
Установлен лимит потребления природного газа для Приамурья до 2025 года – 3,5 миллиарда кубометров в год, большую часть из этого будут потреблять Амурский газохимический комплекс, Свободненская ТЭС, завод по производству метанола в городе Сковородино. Также в 2021-2025 годах газификация будет проведена на объектах ЖКХ и промышленных предприятиях Приамурья, для таких объектов лимит - 0,476 миллиарда кубометров в год.
На реализацию программы за счет средств консолидированного бюджета планируется затратить 3,83 миллиарда рублей. Средства будут направлены на строительство 100 километров газораспределительных сетей, разработку проектной документации и перевод 16 котельных на газ. Еще 2,1 миллиарда рублей выделит "Газпром" на прокладку шести межпоселковых газопроводов протяженностью 44 километров и 7 километров газопроводов от газораспределительных станций. Программа позволит довести уровень газификации до 11,6%.
"Проблемными в настоящее время являются вопросы отсутствия механизмов привлечения средств федерального бюджета для реализации программы, отсутствия в области специалистов по газификации. Эти вопросы сейчас находятся на контроле в правительстве региона", - отмечается в сообщении.
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