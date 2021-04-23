Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга
04:34 23.04.2021 (обновлено: 10:48 23.04.2021)
В ведомстве отметили, что одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на предложение восстановить диалог в сфере международной информационной безопасности, с которым президент Владимир Путин выступил в сентябре прошлого года.
"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий", — заявили в МИД.
Речь идет, в частности, о восстановлении профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключении соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, а также глобальной договоренности о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.
На прошлой неделе США ввели против России новые санкции. Одним из поводов для них стала мощная кибератака, от которой в конце прошлого года пострадали американские правительственные учреждения. Cпецслужбы США считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию.
Как заявлял советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, в ответ Вашингтон готов использовать не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары" по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.
В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.