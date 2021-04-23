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Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга
Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга
Россия снова предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и возобновить сотрудничество по предотвращению киберугроз,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T04:34
2021-04-23T10:48
кибербезопасность
владимир путин
вашингтон (город)
россия
сша
политика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия снова предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и возобновить сотрудничество по предотвращению киберугроз, сообщили РИА Новости в МИД.В ведомстве отметили, что одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на предложение восстановить диалог в сфере международной информационной безопасности, с которым президент Владимир Путин выступил в сентябре прошлого года.Речь идет, в частности, о восстановлении профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключении соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, а также глобальной договоренности о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.На прошлой неделе США ввели против России новые санкции. Одним из поводов для них стала мощная кибератака, от которой в конце прошлого года пострадали американские правительственные учреждения. Cпецслужбы США считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию.Как заявлял советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, в ответ Вашингтон готов использовать не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары" по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.
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кибербезопасность, владимир путин, вашингтон (город), россия, сша, политика

Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга

04:34 23.04.2021 (обновлено: 10:48 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия снова предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и возобновить сотрудничество по предотвращению киберугроз, сообщили РИА Новости в МИД.
В ведомстве отметили, что одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на предложение восстановить диалог в сфере международной информационной безопасности, с которым президент Владимир Путин выступил в сентябре прошлого года.

"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий", — заявили в МИД.

Речь идет, в частности, о восстановлении профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключении соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, а также глобальной договоренности о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.
На прошлой неделе США ввели против России новые санкции. Одним из поводов для них стала мощная кибератака, от которой в конце прошлого года пострадали американские правительственные учреждения. Cпецслужбы США считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию.
Как заявлял советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, в ответ Вашингтон готов использовать не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары" по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.
В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.
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КибербезопасностьВладимир ПутинВашингтон (город)РоссияСШАПолитика
 
 
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