https://ria.ru/20210423/garantii-1729564735.html

Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга

Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга

Россия снова предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и возобновить сотрудничество по предотвращению киберугроз,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T04:34

2021-04-23T04:34

2021-04-23T10:48

кибербезопасность

владимир путин

вашингтон (город)

россия

сша

политика

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия снова предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и возобновить сотрудничество по предотвращению киберугроз, сообщили РИА Новости в МИД.В ведомстве отметили, что одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на предложение восстановить диалог в сфере международной информационной безопасности, с которым президент Владимир Путин выступил в сентябре прошлого года.Речь идет, в частности, о восстановлении профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключении соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, а также глобальной договоренности о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.На прошлой неделе США ввели против России новые санкции. Одним из поводов для них стала мощная кибератака, от которой в конце прошлого года пострадали американские правительственные учреждения. Cпецслужбы США считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию.Как заявлял советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, в ответ Вашингтон готов использовать не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары" по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.

https://ria.ru/20210423/medvedev-1729563660.html

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибербезопасность, владимир путин, вашингтон (город), россия, сша, политика