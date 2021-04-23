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В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов
В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов
Ячейка "Хизб ут-Тахрир"* разгромлена в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:45
2021-04-23T11:45
фсб
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ячейка "Хизб ут-Тахрир"* разгромлена в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает ЦОС ФСБ."ФСБ РФ в Кемеровской области-Кузбассе и Новосибирской области во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении.По данным силовиков, члены ячейки вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Отмечается, что на конспиративных собраниях они распространяли террористическую идеологию и вербовали местных мусульман.По местам жительства задержанных лиц обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы группировки, средства связи и электронные носители информации. Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела.* Запрещенная в России террористическая организация
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60
фсб

В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов

11:45 23.04.2021
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© ФСБ РФ
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ячейка "Хизб ут-Тахрир"* разгромлена в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает ЦОС ФСБ.
"ФСБ РФ в Кемеровской области-Кузбассе и Новосибирской области во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, члены ячейки вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Отмечается, что на конспиративных собраниях они распространяли террористическую идеологию и вербовали местных мусульман.
По местам жительства задержанных лиц обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы группировки, средства связи и электронные носители информации. Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела.
* Запрещенная в России террористическая организация
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