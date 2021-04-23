https://ria.ru/20210423/fsb-1729598238.html
В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов
В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов
Ячейка "Хизб ут-Тахрир"* разгромлена в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:44
2021-04-23T11:44
2021-04-23T11:44
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ячейка "Хизб ут-Тахрир"* разгромлена в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает ЦОС ФСБ РФ.По данным силовиков, члены ячейки вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Отмечается, что на конспиративных собраниях они распространяли террористическую идеологию и вербовали местных мусульман.По местам жительства задержанных лиц обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы группировки, средства связи и электронные носители информации. Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела.* Запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/fsb-1727544281.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кемеровская область, происшествия