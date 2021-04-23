https://ria.ru/20210423/fsb-1729598238.html

В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов

В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов

Ячейка "Хизб ут-Тахрир"* разгромлена в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:44

2021-04-23T11:44

2021-04-23T11:44

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ячейка "Хизб ут-Тахрир"* разгромлена в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает ЦОС ФСБ РФ.По данным силовиков, члены ячейки вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Отмечается, что на конспиративных собраниях они распространяли террористическую идеологию и вербовали местных мусульман.По местам жительства задержанных лиц обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы группировки, средства связи и электронные носители информации. Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела.* Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/fsb-1727544281.html

россия

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кемеровская область, происшествия