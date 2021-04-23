https://ria.ru/20210423/flagi-1729711631.html

Участники факельного шествия в Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана

Участники факельного шествия в Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана

Участники факельного шествия в Ереване, приуроченного к отмечаемому 24 апреля Дню памяти геноцида армян в Османской империи, сожгли турецкий и азербайджанский... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T20:06

2021-04-23T20:06

2021-04-23T22:31

европарламент

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ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Участники факельного шествия в Ереване, приуроченного к отмечаемому 24 апреля Дню памяти геноцида армян в Османской империи, сожгли турецкий и азербайджанский флаги, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие традиционно проводится оппозиционной партией "Дашнакцутюн" и ее Молодежным союзом в день, предшествующий дню памяти. Конечный пункт шествия — мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд", где у Вечного огня участники останутся на всю ночь.В конце XIX — начале XX века Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для разработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

турция

анкара

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Факельное шествие в Ереване в День памяти геноцида армян В Армении сегодня День памяти геноцида армян в Османской империи (1915). В Ереване традиционное факельное шествие - его участники идут к мемориалу жертвам геноцида, где у вечного огня останутся на ночь. Некоторые активисты сожгли турецкий и азербайджанский флаги. 2021-04-23T20:06 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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европарламент, дашнакцутюн, госдума рф, турция, анкара