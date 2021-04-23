https://ria.ru/20210423/feduk-1729454308.html
Российский певец Feduk выпустил романтический клип
Российский певец Feduk выпустил романтический клип
Российский певец Feduk выпустил новый клип. Видео снято на песню "Водолей" из альбома "ЙАЙ" 2020 года. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T00:40
2021-04-23T00:40
2021-04-23T10:37
новости культуры
культура
федор инсаров (feduk)
cream soda
музыка
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский певец Feduk выпустил новый клип. Видео снято на песню "Водолей" из альбома "ЙАЙ" 2020 года. Feduk поет об одиночестве и любви. Композиция полна метафор, режиссер ролика Алексей Новиков уловил меланхоличное настроение трека: панорамы сменяют крупные и средние планы молодых людей. В клипе участвует девушка исполнителя — Саша Новикова. "Она появляется и исчезает, словно видение и мечта, возвращающая героя к жизни. Съемки видео прошли в живописной локации, на руинах Ликии в Турции, что делает его еще более романтичным", — говорится на официальной странице певца на YouTube.Продюсер клипа — группа Cream Soda, известная по трекам "Плачу на техно", "Никаких больше вечеринок" и многим другим.
https://ria.ru/20210420/oskar-1728462719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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новости культуры, федор инсаров (feduk), cream soda, музыка
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский певец Feduk выпустил новый клип. Видео снято на песню "Водолей" из альбома "ЙАЙ" 2020 года.
Feduk поет об одиночестве и любви. Композиция полна метафор, режиссер ролика Алексей Новиков уловил меланхоличное настроение трека: панорамы сменяют крупные и средние планы молодых людей. В клипе участвует девушка исполнителя — Саша Новикова.
"Она появляется и исчезает, словно видение и мечта, возвращающая героя к жизни. Съемки видео прошли в живописной локации, на руинах Ликии в Турции, что делает его еще более романтичным", — говорится на официальной странице певца на YouTube.
Продюсер клипа — группа Cream Soda, известная по трекам "Плачу на техно", "Никаких больше вечеринок" и многим другим.