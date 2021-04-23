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Ракета Falcon 9 стартовала с экипажем корабля Crew Dragon
Ракета Falcon 9 стартовала с экипажем корабля Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Crew Dragon, который совершает второй рабочий рейс на Международную космическую станцию с астронавтами, НАСА... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:09
2021-04-23T13:09
2021-04-23T14:01
илон маск
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Crew Dragon, который совершает второй рабочий рейс на Международную космическую станцию с астронавтами, НАСА ведет прямую трансляцию.Старт был дан в расчетные 5.49 EDT (12.49 мск) в пятницу.На борту корабля на орбиту отправятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.Для США это второй рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Старт корабля Crew Dragon во второй рабочий рейс на МКС
Корабль Crew Dragon отправлен во второй рабочий рейс на МКС, на борту 4 астронавта.
Для США это второй пилотируемый полет после завершения в 2011 программы Space Shuttle.
2021-04-23T13:09
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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илон маск, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, spacex, сша, в мире