https://ria.ru/20210423/falcon-1729616161.html

Ракета Falcon 9 стартовала с экипажем корабля Crew Dragon

Ракета Falcon 9 стартовала с экипажем корабля Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Crew Dragon, который совершает второй рабочий рейс на Международную космическую станцию с астронавтами, НАСА... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:09

2021-04-23T13:09

2021-04-23T14:01

илон маск

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Crew Dragon, который совершает второй рабочий рейс на Международную космическую станцию с астронавтами, НАСА ведет прямую трансляцию.Старт был дан в расчетные 5.49 EDT (12.49 мск) в пятницу.На борту корабля на орбиту отправятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.Для США это второй рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Старт корабля Crew Dragon во второй рабочий рейс на МКС Корабль Crew Dragon отправлен во второй рабочий рейс на МКС, на борту 4 астронавта. Для США это второй пилотируемый полет после завершения в 2011 программы Space Shuttle. 2021-04-23T13:09 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, spacex, сша, в мире