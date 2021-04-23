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Эстония вышлет российского дипломата
Эстония вышлет российского дипломата
Эстония высылает одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:41
2021-04-23T15:07
якуб кулганек
мария захарова
александр петров (посол)
нато
мид чехии
москва
сша
россия
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 апр - РИА Новости. Эстония высылает одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД.Ведомство отмечает, что посол России в Эстонии Александр Петров был вызван в МИД, где ему был выражен решительный протест в связи с полученной из Чешской Республики информации о том, что российская военная разведка якобы организовала взрыв склада боеприпасов в 2014 году."В знак солидарности Эстония вышлет одного российского дипломата, деятельность которого не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", - говорится в сообщении.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
https://ria.ru/20210422/slovakiya-1729524608.html
https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729497073.html
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якуб кулганек, мария захарова, александр петров (посол), нато, мид чехии, москва, сша, россия, эстония, в мире

Эстония вышлет российского дипломата

14:41 23.04.2021 (обновлено: 15:07 23.04.2021)
 
© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Вадим Анцупов
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 апр - РИА Новости. Эстония высылает одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД.
Ведомство отмечает, что посол России в Эстонии Александр Петров был вызван в МИД, где ему был выражен решительный протест в связи с полученной из Чешской Республики информации о том, что российская военная разведка якобы организовала взрыв склада боеприпасов в 2014 году.
"В знак солидарности Эстония вышлет одного российского дипломата, деятельность которого не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", - говорится в сообщении.
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
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МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
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В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.
Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
 
Якуб КулганекМария ЗахароваАлександр Петров (посол)НАТОМИД ЧехииМоскваСШАРоссияЭстонияВ мире
 
 
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