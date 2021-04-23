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В Подмосковье электричка задела платформу, движение задерживается
В Подмосковье электричка задела платформу, движение задерживается
Пригородный электропоезд задел платформу на станции "Новопетровская" в городском округе Истра Московской области из-за смещения железнодорожного полотна,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:52
2021-04-23T12:10
россия
московская область (подмосковье)
истра
общество
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пригородный электропоезд задел платформу на станции "Новопетровская" в городском округе Истра Московской области из-за смещения железнодорожного полотна, задержано движение шести электричек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, электропоезд двигался в сторону области. По предварительным данным, задерживается движение шести электропоездов. На место происшествия прибыл ремонтный поезд. Информация о пострадавших уточняется.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением пригородных электропоездов с платформой станции Новопетровская в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением двух пригородных электропоездов с платформой станции Новопетровская в городском округе Истра Московской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что проведение проверки поручено Московско-Ярославской транспортной прокуратуре, по ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210415/vagony-1728425347.html
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россия, московская область (подмосковье), истра, общество, происшествия

В Подмосковье электричка задела платформу, движение задерживается

09:52 23.04.2021 (обновлено: 12:10 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир у пригородной электрички в Москве
Пассажир у пригородной электрички в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пригородный электропоезд задел платформу на станции "Новопетровская" в городском округе Истра Московской области из-за смещения железнодорожного полотна, задержано движение шести электричек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На станции "Новопетровская" произошло касательное столкновение пригородной электрички с железнодорожной платформой из-за смещения железнодорожного полотна после капитального ремонта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, электропоезд двигался в сторону области. По предварительным данным, задерживается движение шести электропоездов. На место происшествия прибыл ремонтный поезд. Информация о пострадавших уточняется.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением пригородных электропоездов с платформой станции Новопетровская в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением двух пригородных электропоездов с платформой станции Новопетровская в городском округе Истра Московской области", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проведение проверки поручено Московско-Ярославской транспортной прокуратуре, по ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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