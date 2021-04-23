https://ria.ru/20210423/elektrichki-1729577818.html
В Подмосковье электричка задела платформу, движение задерживается
В Подмосковье электричка задела платформу, движение задерживается
Пригородный электропоезд задел платформу на станции "Новопетровская" в городском округе Истра Московской области из-за смещения железнодорожного полотна,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:52
2021-04-23T09:52
2021-04-23T12:10
россия
московская область (подмосковье)
истра
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569605014_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a241b2ef78db19fa88a41143903de6da.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пригородный электропоезд задел платформу на станции "Новопетровская" в городском округе Истра Московской области из-за смещения железнодорожного полотна, задержано движение шести электричек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, электропоезд двигался в сторону области. По предварительным данным, задерживается движение шести электропоездов. На место происшествия прибыл ремонтный поезд. Информация о пострадавших уточняется.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением пригородных электропоездов с платформой станции Новопетровская в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением двух пригородных электропоездов с платформой станции Новопетровская в городском округе Истра Московской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что проведение проверки поручено Московско-Ярославской транспортной прокуратуре, по ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210415/vagony-1728425347.html
https://ria.ru/20210418/postradavshie-1728827743.html
россия
московская область (подмосковье)
истра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569605014_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_c9a587bf5fac64fee6f9f1d8b2adfdcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), истра, общество, происшествия
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Пригородный электропоезд задел платформу на станции "Новопетровская" в городском округе Истра Московской области
из-за смещения железнодорожного полотна, задержано движение шести электричек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На станции "Новопетровская" произошло касательное столкновение пригородной электрички с железнодорожной платформой из-за смещения железнодорожного полотна после капитального ремонта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, электропоезд двигался в сторону области. По предварительным данным, задерживается движение шести электропоездов. На место происшествия прибыл ремонтный поезд. Информация о пострадавших уточняется.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением пригородных электропоездов с платформой станции Новопетровская в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением двух пригородных электропоездов с платформой станции Новопетровская в городском округе Истра Московской области", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проведение проверки поручено Московско-Ярославской транспортной прокуратуре, по ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.