https://ria.ru/20210423/elektrichki-1729577818.html

В Подмосковье электричка задела платформу, движение задерживается

В Подмосковье электричка задела платформу, движение задерживается

Пригородный электропоезд задел платформу на станции "Новопетровская" в городском округе Истра Московской области из-за смещения железнодорожного полотна,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T09:52

2021-04-23T09:52

2021-04-23T12:10

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московская область (подмосковье)

истра

общество

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пригородный электропоезд задел платформу на станции "Новопетровская" в городском округе Истра Московской области из-за смещения железнодорожного полотна, задержано движение шести электричек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, электропоезд двигался в сторону области. По предварительным данным, задерживается движение шести электропоездов. На место происшествия прибыл ремонтный поезд. Информация о пострадавших уточняется.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением пригородных электропоездов с платформой станции Новопетровская в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением двух пригородных электропоездов с платформой станции Новопетровская в городском округе Истра Московской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что проведение проверки поручено Московско-Ярославской транспортной прокуратуре, по ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210415/vagony-1728425347.html

https://ria.ru/20210418/postradavshie-1728827743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), истра, общество, происшествия