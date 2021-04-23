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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210423/egipet-1729672613.html
Эксперты рассказали, как изменился спрос на билеты в Египет
Эксперты рассказали, как изменился спрос на билеты в Египет
Интерес к турам в Египет вырос в семь раз в первые два часа после объявления об открытии авиасообщения с местными курортами, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:44
2021-04-23T18:03
туризм
туризм
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
каир (город)
египет
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Интерес к турам в Египет вырос в семь раз в первые два часа после объявления об открытии авиасообщения с местными курортами, сообщает Level.Travel.Еще вчера туры в Шарм-эш-Шейх и Хургаду были доступны только с перелетом в Каир и наземным трансфером. В структуре продаж агрегатора на майские праздники бронирования в Египет занимали три процента со средним чеком 162 415 рублей.Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Однако в пятницу пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.
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шарм-эш-шейх
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туризм, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, каир (город), египет

Эксперты рассказали, как изменился спрос на билеты в Египет

16:44 23.04.2021 (обновлено: 18:03 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посещения главной мечети в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы во время посещения главной мечети в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Интерес к турам в Египет вырос в семь раз в первые два часа после объявления об открытии авиасообщения с местными курортами, сообщает Level.Travel.
Еще вчера туры в Шарм-эш-Шейх и Хургаду были доступны только с перелетом в Каир и наземным трансфером. В структуре продаж агрегатора на майские праздники бронирования в Египет занимали три процента со средним чеком 162 415 рублей.
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Однако в пятницу пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
08:00Туризм
Египет полностью открывается. Что там ждет россиян: цены, отели, туры
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхКаир (город)Египет
 
 
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