https://ria.ru/20210423/egipet-1729672613.html

Эксперты рассказали, как изменился спрос на билеты в Египет

Эксперты рассказали, как изменился спрос на билеты в Египет

Интерес к турам в Египет вырос в семь раз в первые два часа после объявления об открытии авиасообщения с местными курортами, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:44

2021-04-23T16:44

2021-04-23T18:03

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туризм

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хургада

шарм-эш-шейх

каир (город)

египет

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Интерес к турам в Египет вырос в семь раз в первые два часа после объявления об открытии авиасообщения с местными курортами, сообщает Level.Travel.Еще вчера туры в Шарм-эш-Шейх и Хургаду были доступны только с перелетом в Каир и наземным трансфером. В структуре продаж агрегатора на майские праздники бронирования в Египет занимали три процента со средним чеком 162 415 рублей.Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Однако в пятницу пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.

https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html

хургада

шарм-эш-шейх

каир (город)

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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