https://ria.ru/20210423/egipet-1729648358.html

Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Стоимость пакетных туров в Египет вряд ли превысит 300-500 долларов на неделю, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:02

2021-04-23T15:02

2021-04-23T16:01

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майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

хургада

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Стоимость пакетных туров в Египет вряд ли превысит 300-500 долларов на неделю, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Стоимость наземного обслуживания в Египте не изменилась. Если будут чартеры, то стоимость пакетов вряд ли будет превышать 300-500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды", — сказала она.По ее оценке, чтобы запустить первый чартерный рейс, туроператорам понадобится от семи до четырнадцати дней. Ломидзе отметила, что стоимость путевки в Египет будет зависеть от количества дней и статуса рейса (чартерный или регулярный).Каир и Москва 23 апреля договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, сообщила пресс-служба президента Египта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренность лидеров РФ и Египта о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и Россией.

https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html

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