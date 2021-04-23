https://ria.ru/20210423/egipet-1729648358.html
Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров
Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров
Стоимость пакетных туров в Египет вряд ли превысит 300-500 долларов на неделю, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:02
2021-04-23T15:02
2021-04-23T16:01
туризм
россия
туризм
самолеты
пассажиры
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
хургада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155134/47/1551344714_0:302:2873:1918_1920x0_80_0_0_94b3d733b5a40d60c2d651b7bd2a565e.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Стоимость пакетных туров в Египет вряд ли превысит 300-500 долларов на неделю, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Стоимость наземного обслуживания в Египте не изменилась. Если будут чартеры, то стоимость пакетов вряд ли будет превышать 300-500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды", — сказала она.По ее оценке, чтобы запустить первый чартерный рейс, туроператорам понадобится от семи до четырнадцати дней. Ломидзе отметила, что стоимость путевки в Египет будет зависеть от количества дней и статуса рейса (чартерный или регулярный).Каир и Москва 23 апреля договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, сообщила пресс-служба президента Египта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренность лидеров РФ и Египта о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и Россией.
https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html
россия
хургада
шарм-эш-шейх
москва
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155134/47/1551344714_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_b1831c40580d0f67a99d8315ea9cdfff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, самолеты, пассажиры, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, дмитрий песков, москва, египет
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Стоимость пакетных туров в Египет вряд ли превысит 300-500 долларов на неделю, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Стоимость наземного обслуживания в Египте не изменилась. Если будут чартеры, то стоимость пакетов вряд ли будет превышать 300-500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды", — сказала она.
По ее оценке, чтобы запустить первый чартерный рейс, туроператорам понадобится от семи до четырнадцати дней. Ломидзе отметила, что стоимость путевки в Египет будет зависеть от количества дней и статуса рейса (чартерный или регулярный).
Каир и Москва 23 апреля договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, сообщила пресс-служба президента Египта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренность лидеров РФ и Египта о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и Россией.