https://ria.ru/20210423/efremov-1729713124.html

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за ДТП со смертельным исходом, находится в хорошем физическом и моральном состоянии, сообщил РИА Новости его адвокат Пётр... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T20:27

2021-04-23T20:27

2021-04-23T20:27

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086526_0:0:1008:568_1920x0_80_0_0_cd8f7062161307ff17e7ede903694f6e.jpg

МОСКВА, 23 апр-РИА Новости. Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за ДТП со смертельным исходом, находится в хорошем физическом и моральном состоянии, сообщил РИА Новости его адвокат Пётр Хархорин."Я к нему езжу, уже 8 раз ездил. Чувствует он себя хорошо. Там пишут, что плохо себя чувствует - это враньё. Да, у него есть старые болячки, они никуда не делись. Но новых не прибавилось, слава Богу. Он сейчас бодр и весел до какой степени возможно, конечно, в такой ситуации", - рассказал РИА Новости адвокат."Он сейчас работает в швейном цеху, ему предлагали в библиотеку, он не пошёл, как он там один среди книг весь день будет сидеть? Он ведь человек социума, хочет общаться с людьми. У меня лично он сейчас вызывает все больше и больше уважения: нормальный крепкий мужик, "без соплей". Его все очень уважают - и сотрудники, и сидельцы", - добавил защитник.По словам Хархорина, о здоровье Ефремова заботятся должным образом, а врачи к нему очень внимательны.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20210321/efremov-1602170198.html

https://ria.ru/20210208/efremov-1596571458.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия