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https://ria.ru/20210423/efremov-1729713124.html
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за ДТП со смертельным исходом, находится в хорошем физическом и моральном состоянии, сообщил РИА Новости его адвокат Пётр... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T20:27
2021-04-23T20:27
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 апр-РИА Новости. Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за ДТП со смертельным исходом, находится в хорошем физическом и моральном состоянии, сообщил РИА Новости его адвокат Пётр Хархорин."Я к нему езжу, уже 8 раз ездил. Чувствует он себя хорошо. Там пишут, что плохо себя чувствует - это враньё. Да, у него есть старые болячки, они никуда не делись. Но новых не прибавилось, слава Богу. Он сейчас бодр и весел до какой степени возможно, конечно, в такой ситуации", - рассказал РИА Новости адвокат."Он сейчас работает в швейном цеху, ему предлагали в библиотеку, он не пошёл, как он там один среди книг весь день будет сидеть? Он ведь человек социума, хочет общаться с людьми. У меня лично он сейчас вызывает все больше и больше уважения: нормальный крепкий мужик, "без соплей". Его все очень уважают - и сотрудники, и сидельцы", - добавил защитник.По словам Хархорина, о здоровье Ефремова заботятся должным образом, а врачи к нему очень внимательны.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20210321/efremov-1602170198.html
https://ria.ru/20210208/efremov-1596571458.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

20:27 23.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 23 апр-РИА Новости. Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за ДТП со смертельным исходом, находится в хорошем физическом и моральном состоянии, сообщил РИА Новости его адвокат Пётр Хархорин.
"Я к нему езжу, уже 8 раз ездил. Чувствует он себя хорошо. Там пишут, что плохо себя чувствует - это враньё. Да, у него есть старые болячки, они никуда не делись. Но новых не прибавилось, слава Богу. Он сейчас бодр и весел до какой степени возможно, конечно, в такой ситуации", - рассказал РИА Новости адвокат.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
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"Он сейчас работает в швейном цеху, ему предлагали в библиотеку, он не пошёл, как он там один среди книг весь день будет сидеть? Он ведь человек социума, хочет общаться с людьми. У меня лично он сейчас вызывает все больше и больше уважения: нормальный крепкий мужик, "без соплей". Его все очень уважают - и сотрудники, и сидельцы", - добавил защитник.
По словам Хархорина, о здоровье Ефремова заботятся должным образом, а врачи к нему очень внимательны.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
 
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