https://ria.ru/20210423/drozdenko-1729599709.html

Дрозденко предлагает создать межбюджетные фонды Ленобласти и Петербурга

Дрозденко предлагает создать межбюджетные фонды Ленобласти и Петербурга

С предложением создания межбюджетных фондов Ленинградской области и Санкт-Петербурга в целях реализации совместных проектов выступил губернатор Ленинградской... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:51

2021-04-23T11:51

2021-04-23T11:52

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. С предложением создания межбюджетных фондов Ленинградской области и Санкт-Петербурга в целях реализации совместных проектов выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Подобные проекты необходимо обеспечить софинансированием из двух бюджетов регионов – создать совместные межбюджетные фонды для их реализации. Сложно решать для кого важнее развязка на границе – для жителей города или области, или когда строятся другие социальные, спортивные объекты, проекты комплексного благоустройства", — сказал глава области, выступая накануне с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием Ленинградской области.При этом Дрозденко отметил, что власти обоих регионов должны сделать шаг навстречу друг другу – создать сквозные, совместные проекты, связанные с развитием двух территорий.Губернатор считает, что к межрегиональным проектам может присоединиться целый ряд соседних регионов. В их числе он назвал Псковскую, Новгородскую области и республику КарелияДрозденко заявил о важности совместной инвестиционной политики с Санкт-Петербургом."В Ленинградской области есть территории, где можно строить новые современные предприятия, в том числе те, которые сегодня находятся в центре Петербурга, и будут выноситься за пределы города", — сказал глава области.

https://ria.ru/20210422/zdravookhranenie-1729498207.html

https://ria.ru/20210421/kreditovanie-1729306851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр дрозденко