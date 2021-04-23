В офисе Зеленского оценили предложение Козака о встрече в Донбассе
19:12 23.04.2021 (обновлено: 19:20 23.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка
КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Киев расценивает предложение России о встрече по минским соглашениям в Донбассе с участием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как "размывание самой идеи переговоров", однако данную инициативу можно попытаться реализовать на уровне контактной группы, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ, подлинность которого сам Козак подтвердил журналистам.
"Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО - как то, что может размыть саму идею переговоров. Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы", - заявил Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".