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В офисе Зеленского оценили предложение Козака о встрече в Донбассе
В офисе Зеленского оценили предложение Козака о встрече в Донбассе
Киев расценивает предложение России о встрече по минским соглашениям в Донбассе с участием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:12
2021-04-23T19:20
дмитрий козак
луганск
берлин (город)
украина
донбасс
в мире
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КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Киев расценивает предложение России о встрече по минским соглашениям в Донбассе с участием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как "размывание самой идеи переговоров", однако данную инициативу можно попытаться реализовать на уровне контактной группы, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ, подлинность которого сам Козак подтвердил журналистам."Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО - как то, что может размыть саму идею переговоров. Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы", - заявил Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".
https://ria.ru/20210423/razgovor-1729608349.html
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украина
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дмитрий козак, луганск, берлин (город), украина, донбасс, в мире

В офисе Зеленского оценили предложение Козака о встрече в Донбассе

19:12 23.04.2021 (обновлено: 19:20 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка
Следы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Киев расценивает предложение России о встрече по минским соглашениям в Донбассе с участием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как "размывание самой идеи переговоров", однако данную инициативу можно попытаться реализовать на уровне контактной группы, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ, подлинность которого сам Козак подтвердил журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
12:34
В Кремле назвали возможные темы разговора Путина и Зеленского
"Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО - как то, что может размыть саму идею переговоров. Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы", - заявил Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".
 
Дмитрий КозакЛуганскБерлин (город)УкраинаДонбассВ мире
 
 
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