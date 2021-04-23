https://ria.ru/20210423/donbass-1729705488.html

В офисе Зеленского оценили предложение Козака о встрече в Донбассе

В офисе Зеленского оценили предложение Козака о встрече в Донбассе

Киев расценивает предложение России о встрече по минским соглашениям в Донбассе с участием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:12

2021-04-23T19:12

2021-04-23T19:20

дмитрий козак

луганск

берлин (город)

украина

донбасс

в мире

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КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Киев расценивает предложение России о встрече по минским соглашениям в Донбассе с участием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как "размывание самой идеи переговоров", однако данную инициативу можно попытаться реализовать на уровне контактной группы, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ, подлинность которого сам Козак подтвердил журналистам."Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО - как то, что может размыть саму идею переговоров. Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы", - заявил Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".

https://ria.ru/20210423/razgovor-1729608349.html

луганск

берлин (город)

украина

донбасс

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дмитрий козак, луганск, берлин (город), украина, донбасс, в мире