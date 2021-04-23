Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/donbass-1729698736.html
МИД обвинил Киев в стягивании техники к линии соприкосновения в Донбассе
МИД обвинил Киев в стягивании техники к линии соприкосновения в Донбассе
Киев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения на юго-востоке Украины, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:43
2021-04-23T20:13
мария захарова
вооруженные силы украины
брюссель
евросоюз
донецк (донецкая область)
россия
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705470_124:55:3082:1719_1920x0_80_0_0_8cca5b1606aae8e170d80332ca5b3be6.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Киев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения на юго-востоке Украины, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Об этом говорится в ее заявлении на сайте ведомства по поводу публикации главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по ситуации на Украине.Текст еврочиновника на Смоленской площади назвали "образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события".Представитель МИД указала, что в Брюсселе не только закрывают глаза на распространяющиеся среди киевских властей настроения решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем, но и поддерживают их в этом.Захарова посоветовала европейской дипломатии начать побуждать руководство Украины к отказу от агрессивной риторики и переходу к выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений и "нормандского формата".Москва ожидает, что в Брюсселе прекратят распространять антироссийскую информацию и начнут искать пути к нормализации взаимодействия между Москвой и ЕС, "руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов", заключила Захарова.
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210420/ukraina-1728975895.html
брюссель
донецк (донецкая область)
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705470_503:114:3082:2048_1920x0_80_0_0_3adabefe9f401de22f60ed6b6be14900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, вооруженные силы украины, брюссель, евросоюз, донецк (донецкая область), россия, киев, в мире

МИД обвинил Киев в стягивании техники к линии соприкосновения в Донбассе

18:43 23.04.2021 (обновлено: 20:13 23.04.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Киев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения на юго-востоке Украины, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Об этом говорится в ее заявлении на сайте ведомства по поводу публикации главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по ситуации на Украине.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 08:36
В ЕС назвали условие для полноценного диалога с Россией
Текст еврочиновника на Смоленской площади назвали "образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события".

"Словно заклинание, повторяется неправда о "российской агрессии" против Украины. О какой "сдержанной реакции" и тем более "шагах в сторону урегулирования" киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД
Представитель МИД указала, что в Брюсселе не только закрывают глаза на распространяющиеся среди киевских властей настроения решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем, но и поддерживают их в этом.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
Захарова посоветовала европейской дипломатии начать побуждать руководство Украины к отказу от агрессивной риторики и переходу к выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений и "нормандского формата".
"В противном случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей. Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения "пещерной" идеологии неонацизма и правого экстремизма".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД
Москва ожидает, что в Брюсселе прекратят распространять антироссийскую информацию и начнут искать пути к нормализации взаимодействия между Москвой и ЕС, "руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов", заключила Захарова.
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
"Нам обещали". Киев уже не просит, а требует членства в ЕС и НАТО
 
Мария ЗахароваВооруженные силы УкраиныБрюссельЕвросоюзДонецк (Донецкая область)РоссияКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили отвод российских войск
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
01:29Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Лента новостейМолния