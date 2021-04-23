https://ria.ru/20210423/donbass-1729698736.html

МИД обвинил Киев в стягивании техники к линии соприкосновения в Донбассе

МИД обвинил Киев в стягивании техники к линии соприкосновения в Донбассе

Киев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения на юго-востоке Украины, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:43

2021-04-23T18:43

2021-04-23T20:13

мария захарова

вооруженные силы украины

брюссель

евросоюз

донецк (донецкая область)

россия

киев

в мире

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Киев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения на юго-востоке Украины, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Об этом говорится в ее заявлении на сайте ведомства по поводу публикации главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по ситуации на Украине.Текст еврочиновника на Смоленской площади назвали "образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события".Представитель МИД указала, что в Брюсселе не только закрывают глаза на распространяющиеся среди киевских властей настроения решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем, но и поддерживают их в этом.Захарова посоветовала европейской дипломатии начать побуждать руководство Украины к отказу от агрессивной риторики и переходу к выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений и "нормандского формата".Москва ожидает, что в Брюсселе прекратят распространять антироссийскую информацию и начнут искать пути к нормализации взаимодействия между Москвой и ЕС, "руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов", заключила Захарова.

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210420/ukraina-1728975895.html

брюссель

донецк (донецкая область)

россия

киев

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мария захарова, вооруженные силы украины, брюссель, евросоюз, донецк (донецкая область), россия, киев, в мире