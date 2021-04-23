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ЛНР обвинила ВСУ в размещении ЗРК "Оса" в жилых районах Донбасса
ЛНР обвинила ВСУ в размещении ЗРК "Оса" в жилых районах Донбасса
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов "Оса" в жилых районах... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:01
2021-04-23T14:01
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов "Оса" в жилых районах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, сообщает в пятницу пресс-служба оборонного ведомства."В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.По его словам, ВС Украины также разместили зенитно-ракетные комплексы 9К33 "Оса" и бронетехнику в подконтрольных Киеву Врубовке, Смоляниново и Видродження. Представитель пресс-службы уточнил, что также бронетехника ВС Украины зафиксирована в жилых районах Попасной, Новозвановки и подконтрольной Киеву части Золотого у линии соприкосновения в Донбассе.С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210422/peregovory-1729555853.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире

ЛНР обвинила ВСУ в размещении ЗРК "Оса" в жилых районах Донбасса

14:01 23.04.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов "Оса" в жилых районах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, сообщает в пятницу пресс-служба оборонного ведомства.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
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По его словам, ВС Украины также разместили зенитно-ракетные комплексы 9К33 "Оса" и бронетехнику в подконтрольных Киеву Врубовке, Смоляниново и Видродження. Представитель пресс-службы уточнил, что также бронетехника ВС Украины зафиксирована в жилых районах Попасной, Новозвановки и подконтрольной Киеву части Золотого у линии соприкосновения в Донбассе.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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