https://ria.ru/20210423/dollar-1729599602.html

Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля

Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:51

2021-04-23T11:51

2021-04-23T11:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

цены на нефть

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 1,3324 рубля, составив 75,0893 рубля, свидетельствуют данные биржи. В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 76,4217 рубля за доллар.

https://ria.ru/20210419/rubl-1728862279.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика