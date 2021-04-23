https://ria.ru/20210423/dollar-1729599602.html
Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:51
2021-04-23T11:51
2021-04-23T11:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
цены на нефть
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 1,3324 рубля, составив 75,0893 рубля, свидетельствуют данные биржи. В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 76,4217 рубля за доллар.
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россия, динамика курсов валют, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика