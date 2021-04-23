В Москве на школьницу упало дерево
17:39 23.04.2021 (обновлено: 17:43 23.04.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Прокуратура города Москвы начала проверку в связи с падением дерева на 13-летнюю девочку на юго-западе города, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 23 апреля 13-летняя девочка возвращалась из школы, когда она проходила около д. 61 к. 1 по Севастопольскому проспекту, на нее упало дерево. Несовершеннолетняя госпитализирована", - говорится в сообщении.
Проведение проверки Зюзинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, отмечают в ведомстве.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Как сообщила журналистам старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следователи также организовали проверку из-за падения дерева на девочку. Она подчеркнула, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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