https://ria.ru/20210423/derevo-1729686460.html

В Москве на школьницу упало дерево

В Москве на школьницу упало дерево

Прокуратура города Москвы начала проверку в связи с падением дерева на 13-летнюю девочку на юго-западе города, сообщает пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:39

2021-04-23T17:39

2021-04-23T17:43

россия

прокуратура г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Прокуратура города Москвы начала проверку в связи с падением дерева на 13-летнюю девочку на юго-западе города, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Проведение проверки Зюзинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, отмечают в ведомстве.При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Как сообщила журналистам старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следователи также организовали проверку из-за падения дерева на девочку. Она подчеркнула, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210422/vorota-1729425337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, прокуратура г. москвы, москва, происшествия