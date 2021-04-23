https://ria.ru/20210423/derevo-1729633622.html

В Москве один человек пострадал при падении дерева

В Москве один человек пострадал при падении дерева

Один человек пострадал в результате падения дерева на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:09

2021-04-23T14:09

2021-04-23T14:15

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате падения дерева на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Он уточнил, что пострадавший получил травму плеча. По предварительным данным, падение старого дерева произошло из-за сильных порывов ветра. Обстоятельства происшествия выясняются.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия