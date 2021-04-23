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В Москве один человек пострадал при падении дерева
В Москве один человек пострадал при падении дерева
Один человек пострадал в результате падения дерева на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:09
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москва
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате падения дерева на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Он уточнил, что пострадавший получил травму плеча. По предварительным данным, падение старого дерева произошло из-за сильных порывов ветра. Обстоятельства происшествия выясняются.
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москва, происшествия

В Москве один человек пострадал при падении дерева

14:09 23.04.2021 (обновлено: 14:15 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате падения дерева на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При падении дерева в Дмитровском проезде пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавший получил травму плеча. По предварительным данным, падение старого дерева произошло из-за сильных порывов ветра. Обстоятельства происшествия выясняются.
 
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