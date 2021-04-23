В Чехии поблагодарили страны Прибалтики за высылку российских дипломатов
© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
Ранее Чехия обратилась к своим союзникам по ЕС и НАТО с просьбой о солидарности после высылки российских дипломатов из страны. В результате Словакия в четверг объявила о высылке трех дипломатов РФ, Латвия в пятницу - о высылке двух дипломатов РФ, а Эстония и Латвия в этот же день - о высылке по одному дипломату РФ.
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В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге.
"Прибалтийские страны всегда были очень близкими друзьями Чехии. Они подтвердили это, проявив солидарность с Чехией. Спасибо вам, Литва, Латвия и Эстония, за вашу решительную солидарность и за то, что вы с нами", - написал Кулганек.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.
Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
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