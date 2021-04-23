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В Чехии поблагодарили страны Прибалтики за высылку российских дипломатов
В Чехии поблагодарили страны Прибалтики за высылку российских дипломатов
Глава МИД Чехии выразил в Twitter благодарность Эстонии, Латвии и Литве, которые в знак солидарности с Чехией объявили о высылке российских дипломатов. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T20:35
2021-04-23T20:35
россия
якуб кулганек
мария захарова
нато
мид чехии
москва
сша
в мире
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ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Глава МИД Чехии выразил в Twitter благодарность Эстонии, Латвии и Литве, которые в знак солидарности с Чехией объявили о высылке российских дипломатов.Ранее Чехия обратилась к своим союзникам по ЕС и НАТО с просьбой о солидарности после высылки российских дипломатов из страны. В результате Словакия в четверг объявила о высылке трех дипломатов РФ, Латвия в пятницу - о высылке двух дипломатов РФ, а Эстония и Латвия в этот же день - о высылке по одному дипломату РФ.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге."Прибалтийские страны всегда были очень близкими друзьями Чехии. Они подтвердили это, проявив солидарность с Чехией. Спасибо вам, Литва, Латвия и Эстония, за вашу решительную солидарность и за то, что вы с нами", - написал Кулганек.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210423/vysylka-1729688255.html
https://ria.ru/20210423/polsha-1729668924.html
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россия, якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, москва, сша, в мире

В Чехии поблагодарили страны Прибалтики за высылку российских дипломатов

20:35 23.04.2021
 
© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Вадим Анцупов
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Глава МИД Чехии выразил в Twitter благодарность Эстонии, Латвии и Литве, которые в знак солидарности с Чехией объявили о высылке российских дипломатов.
Ранее Чехия обратилась к своим союзникам по ЕС и НАТО с просьбой о солидарности после высылки российских дипломатов из страны. В результате Словакия в четверг объявила о высылке трех дипломатов РФ, Латвия в пятницу - о высылке двух дипломатов РФ, а Эстония и Латвия в этот же день - о высылке по одному дипломату РФ.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге.
"Прибалтийские страны всегда были очень близкими друзьями Чехии. Они подтвердили это, проявив солидарность с Чехией. Спасибо вам, Литва, Латвия и Эстония, за вашу решительную солидарность и за то, что вы с нами", - написал Кулганек.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.
Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
Варшава - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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РоссияЯкуб КулганекМария ЗахароваНАТОМИД ЧехииМоскваСШАВ мире
 
 
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