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Экс-президент Чехии заявил о стыде из-за шагов Праги в отношении России
Экс-президент Чехии заявил о стыде из-за шагов Праги в отношении России
Президент Чехии Милош Земан прав в том, что до сих пор не высказался по поводу инцидента со взрывами в Врбетице, ожидая серьезной информации по этому поводу,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:32
2021-04-23T15:39
россия
якуб кулганек
милош земан
нато
мид чехии
вацлав клаус
москва
сша
в мире
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ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан прав в том, что до сих пор не высказался по поводу инцидента со взрывами в Врбетице, ожидая серьезной информации по этому поводу, заявил в пятницу в интервью изданию Blesk экс-глава республики Вацлав Клаус."Я разговаривал в среду с президентом Земаном и согласен с ним, что прежде, чем выносить некие принципиальные решения, необходимо дождаться предоставления действительно серьезных данных и информации. То, что мы ставим ультиматумы России, не имея достаточного объема таких данных, я считаю неправильным", - сказал Клаус.Отношения РФ и Запада обострились после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.По мнению Клауса, они с Земаном единодушны в том, что необходимо дождаться в деле Врбетице серьезных фактов, а обвинения президента страны в затянувшемся молчании со стороны ряда политиков и СМИ несправедливы."В тот момент, когда нет твердых фактов, а существуют лишь догадки и спекуляции, молчание представляется разумным", - подчеркнул Клаус, отметив при этом, что Земан ничего не сказал ему о том, что согласен ли он с позицией правительства и главы МИД Чехии."Президент не сказал мне о том, что он выразил согласие с позицией кабмина и главы МИД. Так этот вопрос мы не формулировали", - сказал Клаус.Как полагает Клаус, внятная чешская внешняя политика уже давно не существует. "Внешнюю политику делают второразрядные политики, а политических лидеров она, в принципе, не интересует, для них важнее внутренняя политика, а внешняя – это обычно лишь легкий выкрик в ту или иную сторону", - сказал Клаус.Подтверждением такого подхода, считает Клаус, является нынешний выбор кандидатуры нового главы МИД. "Нам не хватает концепции внешней политики, потому что это никого не интересует. Поэтому становится возможным, что главой МИД станет весьма молодой человек, о котором до сего дня никто и никогда не слышал (36-летний Якуб Кулганек – ред.). Тогда как в прошлом, а также в других странах мира, глава МИД – это второе, третье лицо после премьера", - отметил Клаус.Поведение ведущих чешских политиков в нынешней ситуации, по мнению Клауса, подтверждает его выводы. "Для меня это подтверждение того, что мы вообще не способны вести сколько-нибудь значимую внешнюю политику. И то, что мы лаем на одну из великих мировых держав - это то, чего я стыжусь и что угнетает меня", - сказал Клаус."Мы, то есть, маленькая собачка, лаем на Россию, потому что считаем, что имеем за спиной мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика", - подчеркнул Клаус.
https://ria.ru/20210423/razlad-1729585236.html
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россия, якуб кулганек, милош земан, нато, мид чехии, вацлав клаус, москва, сша, в мире

Экс-президент Чехии заявил о стыде из-за шагов Праги в отношении России

14:32 23.04.2021 (обновлено: 15:39 23.04.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан прав в том, что до сих пор не высказался по поводу инцидента со взрывами в Врбетице, ожидая серьезной информации по этому поводу, заявил в пятницу в интервью изданию Blesk экс-глава республики Вацлав Клаус.
"Я разговаривал в среду с президентом Земаном и согласен с ним, что прежде, чем выносить некие принципиальные решения, необходимо дождаться предоставления действительно серьезных данных и информации. То, что мы ставим ультиматумы России, не имея достаточного объема таких данных, я считаю неправильным", - сказал Клаус.
Отношения РФ и Запада обострились после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
По мнению Клауса, они с Земаном единодушны в том, что необходимо дождаться в деле Врбетице серьезных фактов, а обвинения президента страны в затянувшемся молчании со стороны ряда политиков и СМИ несправедливы.
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"В тот момент, когда нет твердых фактов, а существуют лишь догадки и спекуляции, молчание представляется разумным", - подчеркнул Клаус, отметив при этом, что Земан ничего не сказал ему о том, что согласен ли он с позицией правительства и главы МИД Чехии.
"Президент не сказал мне о том, что он выразил согласие с позицией кабмина и главы МИД. Так этот вопрос мы не формулировали", - сказал Клаус.
Как полагает Клаус, внятная чешская внешняя политика уже давно не существует. "Внешнюю политику делают второразрядные политики, а политических лидеров она, в принципе, не интересует, для них важнее внутренняя политика, а внешняя – это обычно лишь легкий выкрик в ту или иную сторону", - сказал Клаус.
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Подтверждением такого подхода, считает Клаус, является нынешний выбор кандидатуры нового главы МИД. "Нам не хватает концепции внешней политики, потому что это никого не интересует. Поэтому становится возможным, что главой МИД станет весьма молодой человек, о котором до сего дня никто и никогда не слышал (36-летний Якуб Кулганек – ред.). Тогда как в прошлом, а также в других странах мира, глава МИД – это второе, третье лицо после премьера", - отметил Клаус.
Поведение ведущих чешских политиков в нынешней ситуации, по мнению Клауса, подтверждает его выводы. "Для меня это подтверждение того, что мы вообще не способны вести сколько-нибудь значимую внешнюю политику. И то, что мы лаем на одну из великих мировых держав - это то, чего я стыжусь и что угнетает меня", - сказал Клаус.
"Мы, то есть, маленькая собачка, лаем на Россию, потому что считаем, что имеем за спиной мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика", - подчеркнул Клаус.
 
РоссияЯкуб КулганекМилош ЗеманНАТОМИД ЧехииВацлав КлаусМоскваСШАВ мире
 
 
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