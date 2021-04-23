https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729581393.html
Нарышкин назвал утверждения о причастности России к взрывам в Чехии ложью
Нарышкин назвал утверждения о причастности России к взрывам в Чехии ложью
В основе демарша Чехии против России лежит убогая ложь, рассчитанная на людей с невысоким уровнем интеллекта, в ответ Прага "получила свое", заявил председатель РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:22
2021-04-23T10:22
2021-04-23T11:53
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мария захарова
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В основе демарша Чехии против России лежит убогая ложь, рассчитанная на людей с невысоким уровнем интеллекта, в ответ Прага "получила свое", заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Выступая в пятницу в Москве на открытии выставки, посвященной истории Второй мировой войны, Нарышкин коснулся текущих событий в мире, в том числе недавних действий Чехии, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персона нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.Как отметил Нарышкин, для прикрытия своих действий Прага использовала "совершенно убогую и низкую ложь", которая "рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития". "Это печально", — отметил директор СВР.В ответ на свой демарш в отношении России Чехия "получила свое", подчеркнул Нарышкин.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
https://ria.ru/20210422/kompesantsii-1729504632.html
https://ria.ru/20210423/dokazatelstva-1729567686.html
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якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, сша, российское историческое общество, москва, россия, сергей нарышкин, чехия, прага, в мире