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Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
Прага высылает еще больше российских дипломатов — "чтобы уравнять количество". Чешский сенат призывает расторгнуть договор о дружеских отношениях, а... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:00
2021-04-23T11:33
россия
андрей бабиш
москва
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Ксения Мельникова, Галия Ибрагимова. Прага высылает еще больше российских дипломатов — "чтобы уравнять количество". Чешский сенат призывает расторгнуть договор о дружеских отношениях, а правительство просит союзников по НАТО встретиться и обсудить скандал. Почему Чехия накаляет обстановку — в материале РИА Новости.Не по размеру"Российской стороне озвучили, что людей необходимо отозвать до конца мая", — заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Пока в штате российского посольства 27 дипломатов и 67 сотрудников технического персонала, при этом в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих.Еще в 2018-м власти Чехии сетовали, что "посольство РФ слишком велико". Даже проверяли число сотрудников и зарегистрированных автомобилей. Бывший министр иностранных дел Томаш Петржичек настаивал, что "оно должно соответствовать размеру такой страны, как Чешская Республика".А сейчас мэрия Праги к тому же требует отдать ей парк "Стромовка", на территории которого находится посольство, — а это полгектара земли. Чехи утверждают, что Москва заняла территорию незаконно после ввода танков в 1968 году.Чешские ультиматумыВсе началось с дипломатического скандала, разгоревшегося 17 апреля. Премьер-министр Андрей Бабиш обвинил Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014-го. По версии полиции, инцидент произошел случайно: якобы российские спецслужбы планировали диверсию в Болгарии, когда боеприпасы доставят в Болгарию. Оттуда они должны были попасть на восток Украины. А по данным СМИ, взрывы могли организовать предполагаемые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин (Александр Петров и Руслан Боширов). В знак протеста Чехия постановила выслать восемнадцать российских дипломатов. В Москве подчеркнули, что такие действия разрушают двусторонние отношения, и объявили сразу двадцать чешских дипломатов персонами нон грата. Дальше — больше: в Праге решили отправить на родину шестьдесят сотрудников посольства России. В среду власти предъявили ультиматум: либо к 12:00 четверга, 22 апреля, Москва вернет высланных из страны дипломатов, либо Чехия сократит число сотрудников российского посольства до пяти человек. Но с Россией "бесперспективно разговаривать в стилистике требований", напомнили в Кремле. А в МИД уточнили: "Если путь, который обозначила Прага, — на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ".Чехия уже обратилась к союзникам по НАТО с просьбой провести встречу "для обсуждения других возможных скоординированных шагов", причем как можно скорее. А на днях в Праге провели масштабный рейд — по подозрению в работе на российские спецслужбы задержали пятерых местных активистов. По версии следствия, они ездили на Украину и участвовали в боях на стороне ополченцев. "Важно понимать, что речь идет о задержании не русскоговорящих жителей республики, а непосредственно самих чехов. Им светит до 15 лет тюрьмы, — подчеркнул в разговоре с РИА Новости живущий в Чехии историк и политолог Павел Прилуцкий. — России симпатизируют десять-пятнадать процентов чехов. Такое впечатление, что весь этот скандал — попытка показать и собственным гражданам, что контакты с Москвой опасны".В пылу скандала сорвалась крупная сделка: "Росатом" исключили из участия в тендере по строительству нового энергоблока еще одной АЭС — "Дукованы". Кроме того, чешская энергетическая компания ČEZ (ЧЭЗ) решила на предстоящие десять лет выбрать для реакторов АЭС "Темелин", расположенной на юге страны, другого поставщика ядерного топлива — вместо российской компании "ТВЭЛ" (топливный дивизион "Росатома"). Против исключения "Росатома" из тендера выступили 27 процентов опрошенных, больше 70 процентов высказались за выход Москвы с рынка атомной энергетики Чехии. "По сути, США своего добились. Важно понимать, что размер инвестиций в достройку и расширение АС "Дукованы" — это шесть миллиардов долларов", — поясняет Судоенкова. По ее словам, есть и другие предположения: что кто-то в Чехии хотел сорвать поставки "Спутника V", вот и пошел на обострение. "История с вакциной тоже играет важную роль, — отмечает журналист. — Но все же стоимость тендера на АЭС намного выше". Никогда не было — и вот опятьВ последние годы отношения России и Чехии довольно турбулентные, но такого охлаждения не ожидал никто. Разлад наступил после того, как в Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. Чешские СМИ опубликовали статью о том, что Москва решила отомстить инициаторам сноса — для этого в столицу якобы прибыл шпион с дипломатическим паспортом и чемоданом, в котором провез яд рицин. В российском посольстве обвинения отвергли, указав, что ни один дипломат из России в Прагу за это время не приезжал.Из Чехии выслали двух сотрудников посольства России. Москва в ответ объявила персонами нон грата двух чешских дипломатов и дала им два дня на отъезд из страны вместе с семьями. Однако нынешний скандал и его внезапность удивили даже самих чехов, говорит Наталья Судоенкова. "Обвинения в адрес России, связанные со складом боеприпасов в деревне Врбетице, не имеют внятных доказательств. Силовики их не представили, звучат хлесткие, но ничем не подкрепленные упреки. Получается, чешским спецслужбам можно только поверить на слово".По словам Судоенковой, из-за взрывов на складе люди, жившие вблизи деревни, лишились домов, а новые так и не получили, поэтому поиск виновных для властей руководства — дело принципа. Есть еще одна причина, почему Чехия накаляет обстановку: осенью пройдут парламентские выборы. "Итоги голосования, по сути, определят вектор развития страны на ближайшее десятилетие, — объясняет журналист. — Антироссийская риторика — проверенный способ заполучить голоса. Стоит добавить, что неприязнь к Москве сильна именно в крупных чешских городах. В провинции отношение хорошее или нейтральное". Павел Прилуцкий, в свою очередь, отмечает, что последние 30 лет после распада СССР Прага ведет себя с Москвой прагматично: "Россию рассматривали как перспективный рынок. Чехи не склонны к рискам, они ищут компромиссы. То, что вытащили из небытия историю семилетней давности и так накалили ситуацию, вызывает много вопросов". В Чехии всегда пытались лавировать между Россией с одной стороны, Евросоюзом и США — с другой. Вероятно, со сменой власти в Белом доме в Праге выбрали путь обострения. Настолько стремительного, что обогнали даже Брюссель с Вашингтоном.
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россия, андрей бабиш, москва

Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России

08:00 23.04.2021 (обновлено: 11:33 23.04.2021)
 
© REUTERS / Bundas EnglerРоссийские дипломаты в международном аэропорту Праги
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© REUTERS / Bundas Engler
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Ксения Мельникова, Галия Ибрагимова. Прага высылает еще больше российских дипломатов — "чтобы уравнять количество". Чешский сенат призывает расторгнуть договор о дружеских отношениях, а правительство просит союзников по НАТО встретиться и обсудить скандал. Почему Чехия накаляет обстановку — в материале РИА Новости.

Не по размеру

"Российской стороне озвучили, что людей необходимо отозвать до конца мая", — заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Пока в штате российского посольства 27 дипломатов и 67 сотрудников технического персонала, при этом в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих.
Еще в 2018-м власти Чехии сетовали, что "посольство РФ слишком велико". Даже проверяли число сотрудников и зарегистрированных автомобилей. Бывший министр иностранных дел Томаш Петржичек настаивал, что "оно должно соответствовать размеру такой страны, как Чешская Республика".
© REUTERS / David W. CernyПосольство России в Чехии
Посольство России в Чехии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© REUTERS / David W. Cerny
Посольство России в Чехии
А сейчас мэрия Праги к тому же требует отдать ей парк "Стромовка", на территории которого находится посольство, — а это полгектара земли. Чехи утверждают, что Москва заняла территорию незаконно после ввода танков в 1968 году.

Чешские ультиматумы

Все началось с дипломатического скандала, разгоревшегося 17 апреля. Премьер-министр Андрей Бабиш обвинил Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014-го. По версии полиции, инцидент произошел случайно: якобы российские спецслужбы планировали диверсию в Болгарии, когда боеприпасы доставят в Болгарию. Оттуда они должны были попасть на восток Украины. А по данным СМИ, взрывы могли организовать предполагаемые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин (Александр Петров и Руслан Боширов).
В знак протеста Чехия постановила выслать восемнадцать российских дипломатов. В Москве подчеркнули, что такие действия разрушают двусторонние отношения, и объявили сразу двадцать чешских дипломатов персонами нон грата. Дальше — больше: в Праге решили отправить на родину шестьдесят сотрудников посольства России.
© AP Photo / Petr David JosekРоссийские дипломаты с семьями в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге
Российские дипломаты с семьями в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Российские дипломаты с семьями в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге
В среду власти предъявили ультиматум: либо к 12:00 четверга, 22 апреля, Москва вернет высланных из страны дипломатов, либо Чехия сократит число сотрудников российского посольства до пяти человек. Но с Россией "бесперспективно разговаривать в стилистике требований", напомнили в Кремле. А в МИД уточнили: "Если путь, который обозначила Прага, — на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ".
Чехия уже обратилась к союзникам по НАТО с просьбой провести встречу "для обсуждения других возможных скоординированных шагов", причем как можно скорее.
А на днях в Праге провели масштабный рейд — по подозрению в работе на российские спецслужбы задержали пятерых местных активистов. По версии следствия, они ездили на Украину и участвовали в боях на стороне ополченцев.
"Важно понимать, что речь идет о задержании не русскоговорящих жителей республики, а непосредственно самих чехов. Им светит до 15 лет тюрьмы, — подчеркнул в разговоре с РИА Новости живущий в Чехии историк и политолог Павел Прилуцкий. — России симпатизируют десять-пятнадать процентов чехов. Такое впечатление, что весь этот скандал — попытка показать и собственным гражданам, что контакты с Москвой опасны".
В пылу скандала сорвалась крупная сделка: "Росатом" исключили из участия в тендере по строительству нового энергоблока еще одной АЭС — "Дукованы". Кроме того, чешская энергетическая компания ČEZ (ЧЭЗ) решила на предстоящие десять лет выбрать для реакторов АЭС "Темелин", расположенной на юге страны, другого поставщика ядерного топлива — вместо российской компании "ТВЭЛ" (топливный дивизион "Росатома").
© REUTERS / Petr Josek SnrАтомная электростанция "Дукованы" в Чехии
Атомная электростанция Дукованы в Чехии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© REUTERS / Petr Josek Snr
Атомная электростанция "Дукованы" в Чехии
Против исключения "Росатома" из тендера выступили 27 процентов опрошенных, больше 70 процентов высказались за выход Москвы с рынка атомной энергетики Чехии. "По сути, США своего добились. Важно понимать, что размер инвестиций в достройку и расширение АС "Дукованы" — это шесть миллиардов долларов", — поясняет Судоенкова. По ее словам, есть и другие предположения: что кто-то в Чехии хотел сорвать поставки "Спутника V", вот и пошел на обострение. "История с вакциной тоже играет важную роль, — отмечает журналист. — Но все же стоимость тендера на АЭС намного выше".

Никогда не было — и вот опять

В последние годы отношения России и Чехии довольно турбулентные, но такого охлаждения не ожидал никто. Разлад наступил после того, как в Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. Чешские СМИ опубликовали статью о том, что Москва решила отомстить инициаторам сноса — для этого в столицу якобы прибыл шпион с дипломатическим паспортом и чемоданом, в котором провез яд рицин. В российском посольстве обвинения отвергли, указав, что ни один дипломат из России в Прагу за это время не приезжал.
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкМесто, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
Место, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
Место, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
Из Чехии выслали двух сотрудников посольства России. Москва в ответ объявила персонами нон грата двух чешских дипломатов и дала им два дня на отъезд из страны вместе с семьями.
Однако нынешний скандал и его внезапность удивили даже самих чехов, говорит Наталья Судоенкова. "Обвинения в адрес России, связанные со складом боеприпасов в деревне Врбетице, не имеют внятных доказательств. Силовики их не представили, звучат хлесткие, но ничем не подкрепленные упреки. Получается, чешским спецслужбам можно только поверить на слово".
По словам Судоенковой, из-за взрывов на складе люди, жившие вблизи деревни, лишились домов, а новые так и не получили, поэтому поиск виновных для властей руководства — дело принципа.
Есть еще одна причина, почему Чехия накаляет обстановку: осенью пройдут парламентские выборы. "Итоги голосования, по сути, определят вектор развития страны на ближайшее десятилетие, — объясняет журналист. — Антироссийская риторика — проверенный способ заполучить голоса. Стоит добавить, что неприязнь к Москве сильна именно в крупных чешских городах. В провинции отношение хорошее или нейтральное".
© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
Павел Прилуцкий, в свою очередь, отмечает, что последние 30 лет после распада СССР Прага ведет себя с Москвой прагматично: "Россию рассматривали как перспективный рынок. Чехи не склонны к рискам, они ищут компромиссы. То, что вытащили из небытия историю семилетней давности и так накалили ситуацию, вызывает много вопросов".
В Чехии всегда пытались лавировать между Россией с одной стороны, Евросоюзом и США — с другой. Вероятно, со сменой власти в Белом доме в Праге выбрали путь обострения. Настолько стремительного, что обогнали даже Брюссель с Вашингтоном.
 
РоссияАндрей БабишМосква
 
 
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