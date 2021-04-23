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Путин и Ас-Сиси договорились о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Путин и Ас-Сиси договорились о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о возобновлении чартерных полетов между двумя... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T20:58
2021-04-23T20:58
россия
ихаб талаат наср
когалымавиа
владимир путин
каир (город)
египет
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о возобновлении чартерных полетов между двумя странами.Об этом сообщила пресс-служба египетского лидера, затем информацию подтвердили в Кремле.Полеты между российскими городами и египетскими курортами приостановили в осенью 2015 года после крушения пассажирского лайнера авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом в результате теракта. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но египетские курорты остались закрытыми для чартеров из России. Российские специалисты по безопасности провели несколько проверок египетских аэропортов.Как заявил РИА Новости президент Российского союза туроператоров Андрей Игнатьев, возобновление чартерных рейсов позволит снизить стоимость пакетных туров в Египет на 30-40 процентов по сравнению с текущей ценой.В свою очередь, посол Египта в Москве Ихаб Наср сообщил журналистам, что точной даты возобновления полетов пока нет. По его словам, сейчас проходят "организационные мероприятия".
https://ria.ru/20210423/reysy-1729696738.html
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россия, ихаб талаат наср, когалымавиа, владимир путин, каир (город), египет

Путин и Ас-Сиси договорились о возобновлении чартерных рейсов в Египет

20:58 23.04.2021
 
© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о возобновлении чартерных полетов между двумя странами.
Об этом сообщила пресс-служба египетского лидера, затем информацию подтвердили в Кремле.
"С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договоренность о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет", — говорится в сообщении администрации российского президента.
Полеты между российскими городами и египетскими курортами приостановили в осенью 2015 года после крушения пассажирского лайнера авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом в результате теракта.
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Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но египетские курорты остались закрытыми для чартеров из России. Российские специалисты по безопасности провели несколько проверок египетских аэропортов.
Как заявил РИА Новости президент Российского союза туроператоров Андрей Игнатьев, возобновление чартерных рейсов позволит снизить стоимость пакетных туров в Египет на 30-40 процентов по сравнению с текущей ценой.
В свою очередь, посол Египта в Москве Ихаб Наср сообщил журналистам, что точной даты возобновления полетов пока нет. По его словам, сейчас проходят "организационные мероприятия".
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РоссияИхаб Талаат НасрКогалымавиаВладимир ПутинКаир (город)Египет
 
 
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