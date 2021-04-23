https://ria.ru/20210423/broneboyschik-1729563922.html
"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
Поставки в войска новой неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" могут начаться после 2023 года, сообщил РИА Новости исполнительный директор входящего в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T03:08
2021-04-23T03:08
2021-04-23T11:38
новое оружие россии
александр кочкин
россия
техмаш
воздушно-космические силы россии
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ростех
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Поставки в войска новой неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" могут начаться после 2023 года, сообщил РИА Новости исполнительный директор входящего в "Ростех" концерна "Техмаш" Александр Кочкин.По его словам, такой срок определен с учетом временных параметров формирования планов Минобороны по закупкам и технологического цикла изготовления ракет. Кроме того, документы о принятии "Бронебойщика" на вооружение пока проходят согласование, поэтому военное ведомство не может закупать новые ракеты.Ракету "Бронебойщик" разработало НПО "Сплав" (входит в "Техмаш"). Она имеет калибр 80 миллиметров и способна пробивать преграды, стоящие перед заданными целями, не разрушаясь и продолжая полет. Ракета предназначена для ударных и транспортно-штурмовых вертолетов, штурмовиков Су-25 и других военных самолетов.
https://ria.ru/20210418/bespilotniki-1728818647.html
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александр кочкин, россия, техмаш, воздушно-космические силы россии, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, москва, безопасность