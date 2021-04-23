Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210423/broneboyschik-1729563922.html
"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
Поставки в войска новой неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" могут начаться после 2023 года, сообщил РИА Новости исполнительный директор входящего в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T03:08
2021-04-23T11:38
новое оружие россии
александр кочкин
россия
техмаш
воздушно-космические силы россии
су-25
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростех
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_0:344:3029:2048_1920x0_80_0_0_919236ad15773f72f1d3f7e378766bf7.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Поставки в войска новой неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" могут начаться после 2023 года, сообщил РИА Новости исполнительный директор входящего в "Ростех" концерна "Техмаш" Александр Кочкин.По его словам, такой срок определен с учетом временных параметров формирования планов Минобороны по закупкам и технологического цикла изготовления ракет. Кроме того, документы о принятии "Бронебойщика" на вооружение пока проходят согласование, поэтому военное ведомство не может закупать новые ракеты.Ракету "Бронебойщик" разработало НПО "Сплав" (входит в "Техмаш"). Она имеет калибр 80 миллиметров и способна пробивать преграды, стоящие перед заданными целями, не разрушаясь и продолжая полет. Ракета предназначена для ударных и транспортно-штурмовых вертолетов, штурмовиков Су-25 и других военных самолетов.
https://ria.ru/20210418/bespilotniki-1728818647.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_965887485cd8cf2458f88b9b3245eee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр кочкин, россия, техмаш, воздушно-космические силы россии, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, москва, безопасность

"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"

03:08 23.04.2021 (обновлено: 11:38 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Поставки в войска новой неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" могут начаться после 2023 года, сообщил РИА Новости исполнительный директор входящего в "Ростех" концерна "Техмаш" Александр Кочкин.
По его словам, такой срок определен с учетом временных параметров формирования планов Минобороны по закупкам и технологического цикла изготовления ракет. Кроме того, документы о принятии "Бронебойщика" на вооружение пока проходят согласование, поэтому военное ведомство не может закупать новые ракеты.
Ракету "Бронебойщик" разработало НПО "Сплав" (входит в "Техмаш"). Она имеет калибр 80 миллиметров и способна пробивать преграды, стоящие перед заданными целями, не разрушаясь и продолжая полет. Ракета предназначена для ударных и транспортно-штурмовых вертолетов, штурмовиков Су-25 и других военных самолетов.
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет на стенде концерна Калашников в рамках открытия международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 15:15Новое оружие России
В "Ростехе" создали первую систему воздушного минирования против БЛА
 
Новое оружие РоссииАлександр КочкинРоссияТехмашВоздушно-космические силы РоссииСу-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РостехМоскваБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
11:23Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
11:22Совфед одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагента
11:19В Москве за сутки госпитализировали 1059 человек с COVID-19
11:18Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142
Лента новостейМолния