https://ria.ru/20210423/broker-1729719270.html
РБК: Interactive Brokers прекратил работу с российскими партнерами
РБК: Interactive Brokers прекратил работу с российскими партнерами
Американский брокер Interactive Brokers потребовал у российских партнеров закрыть счета в компании, пишет РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T21:48
2021-04-23T21:48
2021-04-23T21:48
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биржи
сша
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экономика
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Interactive Brokers прекратил работу с российскими партнерами
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американский брокер Interactive Brokers потребовал у российских партнеров закрыть счета в компании, пишет РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке.Издание отмечает, что информацию подтвердили в трех брокерских компаниях.Пресс-служба российской инвестиционной компании "Атон", в свою очередь, также сообщила РИА Новости о прекращении сотрудничества с Interactive Brokers. Собеседник агентства пояснил, что брокер начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами после штрафа американского регулятора.Руководитель отдела инвестиционного консультирования ГК "Финам" Владимир Цыбенко в беседе с РИА Новости отметил, что российские компании были готовы к проблемам, связанным с зарубежным финансовым гигантом. По его словам, первый раз Interactive Brokers попросил своих клиентов закрыть счета без объяснения причины еще пять лет назад. На странице Interactive Brokers в интернете нет сообщения об ограничениях на работу с российскими клиентами. РИА Новости направило запрос представителю компании.
https://ria.ru/20210328/investitsii-1603169195.html
https://ria.ru/20210325/investitsii-1602742616.html
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РИА Новости
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россия, биржи, сша, в мире, экономика
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Американский брокер Interactive Brokers потребовал у российских партнеров закрыть счета в компании, пишет РБК
со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Издание отмечает, что информацию подтвердили в трех брокерских компаниях.
Пресс-служба российской инвестиционной компании "Атон", в свою очередь, также сообщила РИА Новости о прекращении сотрудничества с Interactive Brokers. Собеседник агентства пояснил, что брокер начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами после штрафа американского регулятора.
Руководитель отдела инвестиционного консультирования ГК "Финам" Владимир Цыбенко в беседе с РИА Новости отметил, что российские компании были готовы к проблемам, связанным с зарубежным финансовым гигантом. По его словам, первый раз Interactive Brokers попросил своих клиентов закрыть счета без объяснения причины еще пять лет назад.
На странице Interactive Brokers в интернете нет сообщения об ограничениях на работу с российскими клиентами. РИА Новости направило запрос представителю компании.