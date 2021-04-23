https://ria.ru/20210423/broker-1729719270.html

РБК: Interactive Brokers прекратил работу с российскими партнерами

РБК: Interactive Brokers прекратил работу с российскими партнерами

Американский брокер Interactive Brokers потребовал у российских партнеров закрыть счета в компании, пишет РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T21:48

2021-04-23T21:48

2021-04-23T21:48

россия

биржи

сша

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Interactive Brokers прекратил работу с российскими партнерами

https://cdn24.img.ria.ru/images/151415/23/1514152308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f57e31706075f53eb794c325744518a.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американский брокер Interactive Brokers потребовал у российских партнеров закрыть счета в компании, пишет РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке.Издание отмечает, что информацию подтвердили в трех брокерских компаниях.Пресс-служба российской инвестиционной компании "Атон", в свою очередь, также сообщила РИА Новости о прекращении сотрудничества с Interactive Brokers. Собеседник агентства пояснил, что брокер начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами после штрафа американского регулятора.Руководитель отдела инвестиционного консультирования ГК "Финам" Владимир Цыбенко в беседе с РИА Новости отметил, что российские компании были готовы к проблемам, связанным с зарубежным финансовым гигантом. По его словам, первый раз Interactive Brokers попросил своих клиентов закрыть счета без объяснения причины еще пять лет назад. На странице Interactive Brokers в интернете нет сообщения об ограничениях на работу с российскими клиентами. РИА Новости направило запрос представителю компании.

https://ria.ru/20210328/investitsii-1603169195.html

https://ria.ru/20210325/investitsii-1602742616.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, биржи, сша, в мире, экономика