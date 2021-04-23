МИД назвал публикацию Борреля о России грубой дезинформацией
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия ожидает, что в Евросоюзе перестанут распространять грубую дезинформацию о "российской агрессии" против Украины и начнут искать пути к нормализации взаимодействия с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем, что в Брюсселе прекратят распространять грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-есовского взаимодействия. Это пошло бы на пользу и заявке Евросоюза на достижение "стратегической автономии" от своих заокеанских партнеров в новом многополярном мироустройстве",- говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
Так она ответила на публикацию в личном блоге высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от 20 апреля по итогам состоявшейся онлайн-дискуссии глав МИД стран Евросоюза. Захарова со своей стороны заявила, что текст явился "образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия".
"Разочарование вызывает ангажированная позиция главного есовского дипломата. Словно заклинание повторяется неправда о "российской агрессии" против Украины", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.