https://ria.ru/20210423/borrel-1729709201.html

МИД назвал публикацию Борреля о России грубой дезинформацией

МИД назвал публикацию Борреля о России грубой дезинформацией

Россия ожидает, что в Евросоюзе перестанут распространять грубую дезинформацию о "российской агрессии" против Украины и начнут искать пути к нормализации... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:42

2021-04-23T19:42

2021-04-23T19:42

россия

жозеп боррель

мария захарова

евросоюз

москва

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_301:535:2991:2048_1920x0_80_0_0_c9ce062d02df1e95be2d85f135e001d2.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия ожидает, что в Евросоюзе перестанут распространять грубую дезинформацию о "российской агрессии" против Украины и начнут искать пути к нормализации взаимодействия с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ожидаем, что в Брюсселе прекратят распространять грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-есовского взаимодействия. Это пошло бы на пользу и заявке Евросоюза на достижение "стратегической автономии" от своих заокеанских партнеров в новом многополярном мироустройстве",- говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.Так она ответила на публикацию в личном блоге высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от 20 апреля по итогам состоявшейся онлайн-дискуссии глав МИД стран Евросоюза. Захарова со своей стороны заявила, что текст явился "образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия"."Разочарование вызывает ангажированная позиция главного есовского дипломата. Словно заклинание повторяется неправда о "российской агрессии" против Украины", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210422/mid-1729526284.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, мария захарова, евросоюз, москва, украина, в мире