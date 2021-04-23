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МИД назвал публикацию Борреля о России грубой дезинформацией
МИД назвал публикацию Борреля о России грубой дезинформацией
Россия ожидает, что в Евросоюзе перестанут распространять грубую дезинформацию о "российской агрессии" против Украины и начнут искать пути к нормализации... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:42
2021-04-23T19:42
россия
жозеп боррель
мария захарова
евросоюз
москва
украина
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия ожидает, что в Евросоюзе перестанут распространять грубую дезинформацию о "российской агрессии" против Украины и начнут искать пути к нормализации взаимодействия с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ожидаем, что в Брюсселе прекратят распространять грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-есовского взаимодействия. Это пошло бы на пользу и заявке Евросоюза на достижение "стратегической автономии" от своих заокеанских партнеров в новом многополярном мироустройстве",- говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.Так она ответила на публикацию в личном блоге высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от 20 апреля по итогам состоявшейся онлайн-дискуссии глав МИД стран Евросоюза. Захарова со своей стороны заявила, что текст явился "образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия"."Разочарование вызывает ангажированная позиция главного есовского дипломата. Словно заклинание повторяется неправда о "российской агрессии" против Украины", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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россия, жозеп боррель, мария захарова, евросоюз, москва, украина, в мире

МИД назвал публикацию Борреля о России грубой дезинформацией

19:42 23.04.2021
 
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия ожидает, что в Евросоюзе перестанут распространять грубую дезинформацию о "российской агрессии" против Украины и начнут искать пути к нормализации взаимодействия с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем, что в Брюсселе прекратят распространять грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-есовского взаимодействия. Это пошло бы на пользу и заявке Евросоюза на достижение "стратегической автономии" от своих заокеанских партнеров в новом многополярном мироустройстве",- говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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МИД России прокомментировал позицию Борреля по Чехии
Так она ответила на публикацию в личном блоге высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от 20 апреля по итогам состоявшейся онлайн-дискуссии глав МИД стран Евросоюза. Захарова со своей стороны заявила, что текст явился "образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия".
"Разочарование вызывает ангажированная позиция главного есовского дипломата. Словно заклинание повторяется неправда о "российской агрессии" против Украины", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
 
РоссияЖозеп БоррельМария ЗахароваЕвросоюзМоскваУкраинаВ мире
 
 
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