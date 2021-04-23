https://ria.ru/20210423/blagoustroystvo-1729583404.html

Липчанам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства

Липчанам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства

Власти Липецкой области запустили горячую линию по онлайн-голосованию за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:37

2021-04-23T10:37

2021-04-23T10:37

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области запустили горячую линию по онлайн-голосованию за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. По его словам, выбор жители области сделают на единой общероссийской платформе. По бесплатному номеру круглосуточной Единой диспетчерской службы региона жители могут получить консультативную помощь по вопросам работы платформы, проведения голосования, узнать информацию о конкретных проектах или территориях в своём городе, а также о местах размещения волонтёрского корпуса.В каждом городе на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтёрский штаб более чем из 450 человек. Волонтёры ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать номер мобильного телефона.Глава региона напомнил, что с 26 апреля по 30 мая на территории всей страны будет проходить всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. В каждом регионе сами жители будут решать, какие объекты должны быть благоустроены в 2022 году. На единой онлайн-платформе для голосования Липецкая область представит более 70 общественных пространств в восьми городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске.

https://ria.ru/20210416/sotssfera-1728588469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов