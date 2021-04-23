В ФАП рассказали о доставке Благодатного огня в условиях беспорядков
© ТАСС/POOL/Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкЛампады для Благодатного огня, доставленного из Иерусалима в аэропорт "Внуково-3"
© ТАСС/POOL/Вячеслав Прокофьев
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) надеется, что инциденты в Иерусалиме не омрачат празднование Пасхи, и по-прежнему подтверждает готовность доставить Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву, заявил РИА Новости директор ФАП Владимир Бушуев.
Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая. Ранее Фонд Андрея Первозванного заявил РИА Новости, что 1 мая доставит благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, к патриаршему ночному богослужению в московском храме Христа Спасителя.
В четверг вечером в Старом городе Иерусалима, у Шхемских ворот, произошли массовые беспорядки, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью. Как сообщила полиция Израиля, первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни. Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи. По заявлению Красного полумесяца в результате столкновений было ранено 105 , из них 22 были доставлены в больницу. Полиция Израиля в пятницу утром сообщила, что в результате беспорядков более 50 человек были задержаны и сегодня они будут доставлены на слушания в суд
"В Фонде Андрея Первозванного уверены, что правоохранительные органы Государства Израиль полностью контролируют ситуацию, и мы надеемся, что в предпасхальные дни никакие инциденты не омрачат богослужения Страстной Седмицы. Мы готовы доставить Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к праздничному богослужению в храме Христа Спасителя", - сообщил Бушуев, отвечая на вопрос о беспорядках.
Религиовед Роман Лункин в разговоре с РИА Новости отметил, что такие обострения периодически происходят накануне больших церковных праздников, и выразил уверенность, что израильское правительство сделает все возможное, чтобы схождение Благодатного огня и Пасха прошли без эксцессов.
"Не исключено, что ограничения, связанные с санитарными мерами на Пасху, могут вызвать такие же беспорядки", - отметил религиовед.