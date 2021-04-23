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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210423/besporyadki-1729678639.html
В ФАП рассказали о доставке Благодатного огня в условиях беспорядков
В ФАП рассказали о доставке Благодатного огня в условиях беспорядков
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) надеется, что инциденты в Иерусалиме не омрачат празднование Пасхи, и по-прежнему подтверждает готовность доставить Благодатный... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:03
2021-04-23T17:03
религия и мировоззрение
красный полумесяц
фонд андрея первозванного
москва
иерусалим
израиль
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) надеется, что инциденты в Иерусалиме не омрачат празднование Пасхи, и по-прежнему подтверждает готовность доставить Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву, заявил РИА Новости директор ФАП Владимир Бушуев.Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая. Ранее Фонд Андрея Первозванного заявил РИА Новости, что 1 мая доставит благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, к патриаршему ночному богослужению в московском храме Христа Спасителя.В четверг вечером в Старом городе Иерусалима, у Шхемских ворот, произошли массовые беспорядки, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью. Как сообщила полиция Израиля, первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни. Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи. По заявлению Красного полумесяца в результате столкновений было ранено 105 , из них 22 были доставлены в больницу. Полиция Израиля в пятницу утром сообщила, что в результате беспорядков более 50 человек были задержаны и сегодня они будут доставлены на слушания в суд"В Фонде Андрея Первозванного уверены, что правоохранительные органы Государства Израиль полностью контролируют ситуацию, и мы надеемся, что в предпасхальные дни никакие инциденты не омрачат богослужения Страстной Седмицы. Мы готовы доставить Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к праздничному богослужению в храме Христа Спасителя", - сообщил Бушуев, отвечая на вопрос о беспорядках.Религиовед Роман Лункин в разговоре с РИА Новости отметил, что такие обострения периодически происходят накануне больших церковных праздников, и выразил уверенность, что израильское правительство сделает все возможное, чтобы схождение Благодатного огня и Пасха прошли без эксцессов."Не исключено, что ограничения, связанные с санитарными мерами на Пасху, могут вызвать такие же беспорядки", - отметил религиовед.
https://ria.ru/20210421/ogon-1729152969.html
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красный полумесяц, фонд андрея первозванного, москва, иерусалим, израиль, в мире

В ФАП рассказали о доставке Благодатного огня в условиях беспорядков

17:03 23.04.2021
 
© ТАСС/POOL/Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкЛампады для Благодатного огня, доставленного из Иерусалима в аэропорт "Внуково-3"
Лампады для Благодатного огня, доставленного из Иерусалима в аэропорт Внуково-3 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© ТАСС/POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) надеется, что инциденты в Иерусалиме не омрачат празднование Пасхи, и по-прежнему подтверждает готовность доставить Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву, заявил РИА Новости директор ФАП Владимир Бушуев.
Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая. Ранее Фонд Андрея Первозванного заявил РИА Новости, что 1 мая доставит благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, к патриаршему ночному богослужению в московском храме Христа Спасителя.
В четверг вечером в Старом городе Иерусалима, у Шхемских ворот, произошли массовые беспорядки, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью. Как сообщила полиция Израиля, первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни. Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи. По заявлению Красного полумесяца в результате столкновений было ранено 105 , из них 22 были доставлены в больницу. Полиция Израиля в пятницу утром сообщила, что в результате беспорядков более 50 человек были задержаны и сегодня они будут доставлены на слушания в суд
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
Главную пасхальную святыню все же доставят в Россию. Но не всем верующим
Фонде Андрея Первозванного уверены, что правоохранительные органы Государства Израиль полностью контролируют ситуацию, и мы надеемся, что в предпасхальные дни никакие инциденты не омрачат богослужения Страстной Седмицы. Мы готовы доставить Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к праздничному богослужению в храме Христа Спасителя", - сообщил Бушуев, отвечая на вопрос о беспорядках.
Религиовед Роман Лункин в разговоре с РИА Новости отметил, что такие обострения периодически происходят накануне больших церковных праздников, и выразил уверенность, что израильское правительство сделает все возможное, чтобы схождение Благодатного огня и Пасха прошли без эксцессов.
"Не исключено, что ограничения, связанные с санитарными мерами на Пасху, могут вызвать такие же беспорядки", - отметил религиовед.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
11:23Религия и мировоззрение
Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
 
Религия и мировоззрениеКрасный полумесяцФонд Андрея ПервозванногоМоскваИерусалимИзраильВ мире
 
 
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