https://ria.ru/20210423/avariya-1729604099.html
На Рублевке столкнулись шесть машин
На Рублевке столкнулись шесть машин
Несколько машин столкнулись на пересечении Ильинского и Рублевского шоссе в Москве, сообщил РИА Новости очевидец с места события. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:15
2021-04-23T12:15
2021-04-23T12:52
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729612205_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_62d0cd08eab096bdcba4a72d9c22b273.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на пересечении Ильинского и Рублевского шоссе в Москве, сообщил РИА Новости очевидец с места события.Источник РИА Новости в ГИБДД уточнил, что в аварию попали шесть машин. Другие детали пока не уточняются.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729612205_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_50cb5287e2acef37e18bd03ccf3b29e2.jpg
Кадры с места ДТП на Рублевке
Крупная авария с участием шести авто (в том числе "Ауруса" с мигалками) на Рублёво-Успенском шоссе. Предварительно, пострадавших нет.
2021-04-23T12:15
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, происшествия, москва