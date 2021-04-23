https://ria.ru/20210423/avariya-1729604099.html

На Рублевке столкнулись шесть машин

На Рублевке столкнулись шесть машин

Несколько машин столкнулись на пересечении Ильинского и Рублевского шоссе в Москве, сообщил РИА Новости очевидец с места события. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:15

2021-04-23T12:15

2021-04-23T12:52

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на пересечении Ильинского и Рублевского шоссе в Москве, сообщил РИА Новости очевидец с места события.Источник РИА Новости в ГИБДД уточнил, что в аварию попали шесть машин. Другие детали пока не уточняются.

москва

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2021

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Кадры с места ДТП на Рублевке Крупная авария с участием шести авто (в том числе "Ауруса" с мигалками) на Рублёво-Успенском шоссе. Предварительно, пострадавших нет. 2021-04-23T12:15 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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