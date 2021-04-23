https://ria.ru/20210423/asus-1729682038.html

Asus разрабатывает новый смартфон с поворотной камерой

Asus разрабатывает новый смартфон с поворотной камерой

Следующее поколения смартфона Asus Zenfone, главной особенностью которого является поворотная камера, засветилось в популярном бенчмарке Geekbench. Об этом... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:18

2021-04-23T17:18

2021-04-23T17:18

наука

qualcomm

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технологии

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следующее поколения смартфона Asus Zenfone, главной особенностью которого является поворотная камера, засветилось в популярном бенчмарке Geekbench. Об этом сообщает Gizchina.Устройство набрало 1124 и 3669 баллов в тестировании (одиночный и многоядерный режимы). Будущий ZenFone 8 оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 888, работающей на максимальной частоте 2,84 ГГц.Тестовый образец получи 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с частотой 120 Гц. Смартфон работает на операционной системе Android 11. предположительно, Zenfone 8 получил поворотный блок камер, характеристики которых пока не раскрываются. О сроках выхода и стоимости нового Asus Zenfone не сообщается. Актуальная версия предлагается в России от 56 000 рублей.

https://ria.ru/20201207/fotografiya-1587664447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, google android, asustek computer, inc., технологии