https://ria.ru/20210423/asus-1729682038.html
Asus разрабатывает новый смартфон с поворотной камерой
Asus разрабатывает новый смартфон с поворотной камерой
Следующее поколения смартфона Asus Zenfone, главной особенностью которого является поворотная камера, засветилось в популярном бенчмарке Geekbench. Об этом... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:18
2021-04-23T17:18
2021-04-23T17:18
наука
qualcomm
google android
asustek computer, inc.
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585182580_0:147:1000:710_1920x0_80_0_0_bdd3f8d0273af4d3741929728fb569e0.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следующее поколения смартфона Asus Zenfone, главной особенностью которого является поворотная камера, засветилось в популярном бенчмарке Geekbench. Об этом сообщает Gizchina.Устройство набрало 1124 и 3669 баллов в тестировании (одиночный и многоядерный режимы). Будущий ZenFone 8 оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 888, работающей на максимальной частоте 2,84 ГГц.Тестовый образец получи 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с частотой 120 Гц. Смартфон работает на операционной системе Android 11. предположительно, Zenfone 8 получил поворотный блок камер, характеристики которых пока не раскрываются. О сроках выхода и стоимости нового Asus Zenfone не сообщается. Актуальная версия предлагается в России от 56 000 рублей.
https://ria.ru/20201207/fotografiya-1587664447.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585182580_0:125:1000:875_1920x0_80_0_0_ec631ff8fb37ba7dbcf69991e85ea1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
qualcomm, google android, asustek computer, inc., технологии