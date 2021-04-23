Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210423/asus-1729682038.html
Asus разрабатывает новый смартфон с поворотной камерой
Asus разрабатывает новый смартфон с поворотной камерой
Следующее поколения смартфона Asus Zenfone, главной особенностью которого является поворотная камера, засветилось в популярном бенчмарке Geekbench. Об этом... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:18
2021-04-23T17:18
наука
qualcomm
google android
asustek computer, inc.
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585182580_0:147:1000:710_1920x0_80_0_0_bdd3f8d0273af4d3741929728fb569e0.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следующее поколения смартфона Asus Zenfone, главной особенностью которого является поворотная камера, засветилось в популярном бенчмарке Geekbench. Об этом сообщает Gizchina.Устройство набрало 1124 и 3669 баллов в тестировании (одиночный и многоядерный режимы). Будущий ZenFone 8 оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 888, работающей на максимальной частоте 2,84 ГГц.Тестовый образец получи 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с частотой 120 Гц. Смартфон работает на операционной системе Android 11. предположительно, Zenfone 8 получил поворотный блок камер, характеристики которых пока не раскрываются. О сроках выхода и стоимости нового Asus Zenfone не сообщается. Актуальная версия предлагается в России от 56 000 рублей.
https://ria.ru/20201207/fotografiya-1587664447.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585182580_0:125:1000:875_1920x0_80_0_0_ec631ff8fb37ba7dbcf69991e85ea1e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
qualcomm, google android, asustek computer, inc., технологии

Asus разрабатывает новый смартфон с поворотной камерой

17:18 23.04.2021
 
© AsusAsus ZenFone 7
Asus ZenFone 7 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Asus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следующее поколения смартфона Asus Zenfone, главной особенностью которого является поворотная камера, засветилось в популярном бенчмарке Geekbench. Об этом сообщает Gizchina.
Устройство набрало 1124 и 3669 баллов в тестировании (одиночный и многоядерный режимы). Будущий ZenFone 8 оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 888, работающей на максимальной частоте 2,84 ГГц.
Тестовый образец получи 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с частотой 120 Гц. Смартфон работает на операционной системе Android 11. предположительно, Zenfone 8 получил поворотный блок камер, характеристики которых пока не раскрываются.
О сроках выхода и стоимости нового Asus Zenfone не сообщается. Актуальная версия предлагается в России от 56 000 рублей.
Молодой человек держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 08:00Наука
Снимаем на смартфон правильно: простые правила создания красивых фото
 
НаукаQualcommGoogle AndroidASUSTeK Computer, Inc.Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
01:29Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
01:15Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги
Лента новостейМолния